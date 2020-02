Convocan a “paro nacional económico”

León, Gto.- Un grupo de personas que dijeron ser de la Agrupación Ciudadana Apartidista convocó a un paro “paro nacional económico”. Ubicados a las afueras de la Presidencia municipal repartió volantes donde invita a la ciudadanía a sumarse a este movimiento.

El llamado es para que solo se realicen compras necesarias para subsistir, dejar de utilizar el vehículo y con eso no consumir gasolina; no usar tarjetas bancarias y no pagar impuestos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Josué, un profesional de la atención al cliente

Los integrantes de la Agrupación, que pertenece al Congreso Nacional Ciudadano, pidieron a la gente “que no se muestre indiferente ante lo que está ocurriendo en el país”.

Joaquín Palacios, de profesión médico y uno de los organizadores, expresó que “actualmente hay muchas cuestiones que no son del todo abordadas por los gobiernos. Ignoran temas como la falta de seguridad en Guanajuato y México y las constantes imposiciones a servicios básicos como el pago de gasolinas y luz, que está afectando a la economía mexicana”.

En los volantes, el CONACI, expone lo que considera “agenda comunista en México”, con algunas acciones que ha implementado el gobierno federal y reitera el llamado a “evitar un Venezuela en México”.