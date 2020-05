Continúan negocios abiertos en Echeveste pese a ser considerada zona roja del coronavirus

La colonia Echeveste fue declarada como una zona vulnerable del coronavirus SARS-CoV-2 por autoridades de salud del Municipio de León, pese a este anuncio, aún se encuentran negocios abiertos en donde hay aglomeraciones. Algunos negocios no esenciales están abiertos y es que vecinos de esta colonia del norte de la ciudad, algunos creen y otros no en el virus que se ha propagado por el mundo.

En un recorrido se observaron a algunos vecinos sin cubrebocas, otros con sus mascarillas puestas de manera equívoca, pues solo cubría la boca y no la nariz, y en los puestos de comida las personas desayunaban apacibles, pero personas sin respetar la sana distancia incluso las paradas de autobús se vieron pequeñas multitudes a la espera de la ruta.

Fue un día normal en Echeveste, algunos locatarios de ropa como boutiques u otros artículos o telefonía celular, abrieron sus negocios pese a no ser esenciales y una ambulancia del cuerpo de Protección Civil del Municipio de León emitió la recomendación de quedarse en casa ante el peligro colectivo que representa el coronavirus que se propagó desde Wuhan.

Algunos colonos tenían sus barberías abiertas como José de Jesús que labora en una estética para hombres y dijo no creer ante el peligro que representa el Covid-19 “la neta no, no creo en el virus, porque yo que sepa no, porque tienen los mismos síntomas de la influenza, a mí me dio, pero igual uso cubrebocas” dijo para El Sol de León.

A Rosa Lilia Moreno tiene un negocio de malteadas nutritivas conversaba con sus vecinas que traían sus tapabocas, una de ellas arengó “eso no es cierto”, sin embargo Lilia nos comentó creer que el virus sí se haya propagado en Echeveste, “sí creo que exista, pero no conozco personalmente a nadie que lo tenga, pero sí creo que está el virus y nos estamos protegiendo y tratando de proteger a los demás, sí creo en eso, porque conozco gente de algunos otros países, de otras ciudades y sé de personas que no van a mentir que es un virus mundial”.

Dueños de locales en Echeveste observan la pistola de presión de agua limpiar el suelo de sus negocios con la cortinas cerradas, los trabajadores municipales de limpieza sanitizan con trajes especiales en blanco y negro, con lentes de protección y cubrebocas.

Susana Vargas Preciado de 80 años sí cree en el virus de la familia de los coronavirus, pero no cree que esté en la calle Dibujantes, en donde ella vive “sí creo pero que esté aquí en Echeveste, no, allá está, los que están haciendo inventos por allá en sus laboratorios químicos, oigo que los chinos en un laboratorio clínico hicieron estudios y sabe qué inventos y el resultado pues”.

