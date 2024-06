Guanajuatenses deben seguir cuidándose del calor

Guanajuato, Gto. La secretaría de Salud del estado de Guanajuato, Ligia Arce Padilla, recalcó que es importante no bajar la guardia y seguir cuidándose del calor para evitar enfermedades diarreicas o golpes de calor.

Recordó que ya falleció la primera persona por un golpe de calor, además de que aumentaron las enfermedades estomacales, por lo que insistió que los cuidados preventivos son fundamentales para evitar más afectaciones.

“Es un tema prioritario en estos momentos por las altas temperaturas y claro que iniciamos un protocolo de atención y de seguimiento para toda la población guanajuatense, se han reforzado las medidas preventivas”.

Recordó que en las unidades de salud se brinda información sobre cómo prevenir golpes de calor, principalmente insistió que se debe mantener una hidratación óptima en todas las personas, priorizando menores de edad y adultos mayores.

“No se expongan a altas temperaturas, que no dejen ni animalitos, ni bebés, ni personas en los automóviles con ventanas cerradas, que no vayan a estar exponiéndose a hacer ejercicio en las horas pico, me refiero de 12 del día a 4 de la tarde, que si sienten este síntoma de golpe de calor como son mareo, deshidratación, desvanecimiento, dolor de cabeza, que acudan de forma inmediata a nuestros hospitales o a nuestros centros de salud”.

La secretaría de Salud enfatizó que, en materia preventiva sobre enfermedades gastrointestinales, es importante no olvidar el correcto lavado de manos, también evitar automedicarse y vigilar bien las veces que se va al baño. En caso de presencia de vomito o diarrea constante, acudir al médico.

“Tenemos en todas nuestras unidades una cosa tan sencilla como es el vida suero oral, que realmente cambia el estado hídrico de los pacientes y que es muy fácil preparar en cada uno de los hogares, está disponible en cada una de nuestras unidades”.

Ligia Arce recalcó que el incremento de enfermedades gastrointestinales está en un ocho por ciento, en comparación al año pasado.

“Continuar anunciándole a nuestra población que sigan las medidas preventivas y que nos cuidemos todos”.

Finalmente, la funcionaria estatal dijo que, si no hay algún motivo para salir, es mejor quedarse en casa y no exponerse, o salir hasta el sol haya bajado y con él la temperatura. También usar ropa que cubra para evitar quemaduras, protegerse con cremas solares y cubrirse de los ratos del sol.