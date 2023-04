Continúan los pagos en efectivo a falta de tarjetas

León Gto.- Usuarios del Sistema Integral de Transporte (SIT) tras la falta de tarjetas deben pagar cada vez más, lo que, a decir de ellos, representa un gasto innecesario, incluso han llegado a comparar los costos del transporte en otras ciudades, donde después de la pandemia no hay escasez de microcomponentes ni de tarjetas de pago.

Tras un recorrido por diversos centros autorizados y oficinas de Pago Bús de la ciudad, donde se cuestionó si había en stock o a la venta estas tarjetas generales y preferenciales que significan un ahorro significativo para los usuarios, solo recibimos un “aún no hay tarjetas generales y no sabría decirte cuando volvemos a tener”.

Esta respuesta fue dada en las diferentes oficinas de Pago Bús, donde incluso en algunas de ellas, el personal que atendía a los usuarios, explicaba que todo fue a causa de la pandemia y el escarceo de microcomponentes por lo que dejaron de comercializar estas tarjetas generales.

Al momento que comenzaron con la producción de estos microcomponentes que se utilizan para la creación de los plásticos, se les dio preferencia a las tarjetas preferenciales para los estudiantes y adultos mayores, tal como Daniel Villaseñor Moreno, líder de los Transportistas de León indicó en días pasados.

Los ciudadanos constantemente dan su punto de vista sobre las diferentes cadencias del transporte público de la ciudad, donde los tiempos de traslado, el tiempo que se tarda en pasar los camiones y que estos no son suficientes para la demanda en horas pico; en esta ocasión tras un sondeo en las estaciones de transferencia aseguraban que el no tener tarjetas generales es ya una excusa.

“Es una excusa o una estrategia para hacernos pagar los 13 pesos, primero no estamos de acuerdo con ese aumento que se hizo, ahora sin tarjetas nos vemos obligados a pagar 13 pesos para trasladarnos y con los camiones tan decadentes que hay, deberían de ser más baratos como en otras ciudades”, comentó Esteban.

“En Ciudad de México también hay tarjetas para el metro, creo que también usan chips, allá no escasearon en la pandemia, que raro que ahorita, yo he llegado a gastar hasta en un mes hasta mil pesos, ya estoy considerando en comprar una moto, capaz y me ahorro más”, mencionó Abraham.

Por otra parte, Lupita Navarro mencionó que en ocasiones el camión tarda mucho, por lo que decide irse caminando, ya que en la espera logra durar de 40 a 50 minutos, mientras que al caminar además del ejercicio tarda casi el mismo tiempo de espera hasta su destino.

BUSCAN LAS TARJETAS PARA GASTAR MENOS EN EL TRANSPORTE

Estudiantes, padres y madres de familia han manifestado en diversas ocasiones y por diferentes medios, su descontento por la falta de las tarjetas, ya que estas están por cumplir tres años desde que comenzaron a escasear.

Una de las alternativas que la misma sociedad ha implementado para poder conseguir una tarjeta y ahorrarse un peso con cada transporte tomado, es el uso de las redes sociales, donde la ciudadanía que ya adquirió un vehículo o se encuentra fuera de León, regaló los plásticos a quienes lo solicitaban.

“Yo al día me gasto 50 pesos diarios pagando camión, si tengo la tarjeta ya serían 20 pesos, eso que me ahorro ya sirve para la despensa o para otra cosa”, comentó María Guadalupe, quien esperaba ser atendida para el trámite de reposición de tarjeta preferencial, en una de las oficinas.

Al realizar un cálculo de lo que los usuarios se estarían ahorrando tomando dos camiones diarios a sus destinos en meses de 30 días; pagando 13 pesos en efectivo en el transporte de ida y regreso, da un total de 780 pesos, mientras que al pagar 12 pesos en ida y vuelta se gasta 720 pesos en el mes, logrando un ahorro de 60 pesos, que aunque no es mucho, es considerado una gran ayuda ante los costos elevados de algunos productos de la canasta básica.

Durante el recorrido por las oficinas, pudimos constatar que personas, entre ellas adultos mayores, llevaban tarjetas del año 2006 o 2007, con la esperanza que solo se las activarán para poder usarlas.