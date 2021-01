Contará municipio con 400 tanques de oxígeno diarios para apoyo a los ciudadanos

Héctor López Santillana, Presidente de León, informó que el municipio de León, podrá contar en un lapso de tres semanas con 400 tanques de oxígeno de más 6 mil litros por día para fortalecer y multiplicar el apoyo de dotación gratuita a ciudadanos para terminar con la especulación y garantizar este importante insumo para la salud, medida temporal ante el establecimiento de una nueva empresa dedicada a este giro.

Dijo, “queremos incrementar de manera muy sustancial el suministro de oxígeno no solo para León ante la enorme escasez de oxígeno a nuestros ciudadanos de este importante insumo para el cuidado de su salud”.

Con la construcción de esta nueva planta de una empresa que mostró interés desde el año pasado para su instalación (de la que no proporcionó nombre), vienen a favorecer a toda la región que tendrá acceso al suministro del insumo médico y con quien se tiene un buen avance en las negociaciones, De la inversión de la empresa y sobre el inicio de la construcción de la planta, consideró que no es el momento y que corresponde a los empresarios, pero consideramos que la apuesta en inversión es de carácter estratégico. El compromiso de la autoridad de León es el facilitar los acuerdos de autorización para su pronto inicio de trabajo, al ofrecer una producción de tal magnitud que beneficiará la región y no solo al municipio, detalló.

De las acciones del programa “León Oxigena” se dijo requiere de medio millón de pesos mensuales para continuar las acciones de fortalecer el abasto de gratuito de oxígeno a familias que carecen de las condiciones y que requieren del suministro de manera permanente y no nos estamos quedando de brazos cruzados; en 12 días se han sido abastecidos más de 1,100 tanques de diferentes tamaños y han sido prestados 49 a un mismo número de casos de leoneses que los requieren, dijo.