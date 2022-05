Contagios por Covid-19 son casos ambulatorios: Daniel Díaz

No ha habido casos graves de Covid-19 en el estado de Guanajuato gracias a que los ciudadanos acudieron a vacunarse, informó el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez.

El pasado martes se reportaron 26 contagios y este miércoles 32, que ha decir del secretario son casos ambulatorios que corresponden al periodo vacacional de Semana Santa, Pascua y regreso a clases que no rebasan las 100 trasmisiones que se han dado en otros estados de la República Mexicana.

Respecto a los casos de los niños menores y bebés contagiados por no recibir la vacuna son el cinco por ciento de la población que se ha contagiado y también son casos ambulatorios donde destaca que son contagiados por adultos, sin embargo no hay casos que lamentar.

Hepatitis aguda infantil

Respecto al tema de hepatitis aguda infantil el secretario de salud mencionó que se ha invertido a la vigilancia e inteligencia epidemiológica que les permite identificar y hacer sinergia para identificar casos y desplegar operativos en caso de que se dé un contagio para que no se extienda.

“En el estado no se han dado casos, sin embargo no minimizamos la enfermedad que es contagiosa y transmisible, todos los días revisamos en todas las instituciones que conforman el sector salud que no se presenten casos, además de no generar pánico ya que la población está sensible por lo que paso con la pandemia, ahora la gente valora su salud para evitar enfermarse”.

Díaz Martínez exhortó a la población a no bajar la guardia y recomienda a los guanajuatenses a lavarse las manos regularmente, sobre todo después de ir al baño o de cambiarle los pañales a un bebé y antes de comer, lavar y desinfectar la fruta, la verdura y las hortalizas antes de comérselas.