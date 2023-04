¿Conoces el Salón Rojo? Mojitos hechos de manera artesanal

León, Gto. (OEM, Informex).- Visitar el Salón Rojo, es llegar a un lugar donde te van a tratar como en familia, buen trago, buena comida, buena compañía, buen precio y sobre todo buen trato.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

CANTINERO DE LA ÉPOCA DE ORO

En la esquina de la calle Héroes de la Independencia y Monterrey, es una de las de más historia en el Barrio del Coecillo. Por fuera una fachada blanca con el anuncio el Bar Salón Rojo, por dentro un negocio familiar que se ha especializado en atender a personas crudas, atendido por la familia Arrona.

En la mesa del rincón todos los días está Aurelio Arrona Silva, quien administra la cantina desde 1979, después de haber trabajado en varias cantinas, decidió abrir la propia.

Para sorpresa de muchos, no nació en el barrio, llegó en su juventud cuando contrajo matrimonio.

“Se me dio la oportunidad de conocer este mundo de las cantinas y me gustó todo el movimiento. Me buscaban para trabajar en La Coqueta, Tenampa y Cuatro Vientos”, formó parte de la época de oro de cantinas del Barrio del Coecillo.

A sus 88 no falta ningún día, está al pendiente de todo el movimiento del bar, diario se sienta en su misma mesa, checa el menú, sus hijos están a cargo de la barra y meserean.

Aurelio Arrona Silva.

“Ya había trabajado en todas las cantinas y me ofrecieron este lugar, el dueño de la finca es Eduardo Ramírez, yo le pago una renta y nos ha ido muy bien gracias a nuestros clientes”, mencionó el cantinero.

Fuerte como un roble, asegura que él fue el primero que vendió en León Tequila 7 Leguas, pagaba fletes para ir Atotonilco por sus cajas de tequila para complacer a sus clientes.

En su mente no ha pasado la idea de cerrar el negocio, superó la pandemia: “Tuve que cerrar un año, durante esos meses tuve que pagar la renta, agua, luz y seguros, se me fueron mis ahorros”, pero nunca pensó en cerrar.

Local Forum Cultural Guanajuato firma convenio de colaboración con el Distrito León MX

SU BOTANA

Además del trato familiar que reciben los clientes, otro punto a destacar es la botana que se ofrece en el lugar. El menú hasta en la actualidad es elección de don Aurelio, en los primeros años él mismo la preparaba ahora tiene a una cocinera.

El chamorro, costilla de puerco, birria, carnes en su jugo, sopa de medula, sopa azteca, la lengua son su especialidad. De lunes a sábado a partir de la 1:00 pm se ofrece un menú diferente en cada platillo está el toque de la familia Arrona.

A diferencia de otros bares o cantinas, la botana va incluida con una sola bebida y si algún cliente tiene alguna petición se le prepara al momento.

SUS COCTELES

La esencia de una cantina son sus bebidas y aquí no es la excepción la barra está a cargo de Joaquín Arrona Vargas, para los conocedores es el mejor cantinero de la ciudad.

Desde 1983 inició como cantinero, oficio que conoció por su padre, declaró que su mamá le aconsejó que se fuera a trabajar con su papá: “Le dije que no sabía nada de las cantinas. Mi madre me dijo: ve a que te enseñe”.

Joaquín Arrona Vargas.

Y así fue que inició lavando trastes, luego como ayudante de cantinero, del cual del cual recuerda que tenía mucha experiencia y le aprendió bastante.

“Descubrí que me gusta mucho hacer bebidas, trato de hacer todas las bebidas iguales para que no pierdan su sabor”.

Se especializó en hacer bebidas para crudos hace siete años inventó el “Felipao”, en honor al primer cliente que se la tomó se llamaba Felipe, otra de sus creaciones es “Sangre de pichón” compuesto de vodka, anís y limón; otro es el “Moriréis” otra combinación de dulce con vodka que levanta a cualquier muerto, pero la especialidad del lugar son los mojitos, la diferencia que hacen ellos es que no utilizan licuadora, lo hacen de manera rústica machacando las hierbas.

“Cuando estás crudo necesitas agua y algo dulce, a mí me gusta servir y curar, a mis clientes para dejarlos satisfechos”, concluyó.

CLIENTES FIELES

El Salón Rojo no sería nada sin sus clientes quienes han mantenido de pie el negocio.

“Yo llegue al Salón Rojo porque me lo recomendaron. Yo iba a otra cantina pero me decían que tenía que probar los mojitos de aquí”, así llegó Mauricio a la cantina y desde hace tres años a diario come ahí.

La mayoría de sus clientes son frecuentes, se conocen, entre meseros, cantineros y comensales, conocen sus historias, platican, brindan y comparten sus éxitos y sus fracasos.

A don Aurelio su esposa le dice “El día que te mueras te llevas tu cantina”, no cree que se la pueda llevar pero se queda tranquilo sabiendo que sus hijos y nietos seguirán con la tradición de El Salón Rojo.

BEBIDAS

Felipao

Moriréis

Sangre de pichón

BOTANA

Chamorro

Carnes en su jugo

Costilla de puerco

EL DATO

Es la única cantina en la ciudad que preparan los mojitos sin licuadora, los hacen de manera artesanal.