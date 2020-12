Confían locatarios del Descargue Estrella en buen cierre de año

León, Gto.- A unas horas de Año Nuevo, los comerciantes del Descargue Estrella ruegan porque la gente se anime a hacer algo y con ello aumentar sus ventas. Y es que afirman, en comparación con años anteriores, se han surtido con una cuarta parte de lo que adquirieron para vender en 2019.

Entre los locatarios, hay quien dice que el cierre del 2020 es regular; otros que se ha compuesto y unos más, que está peor.

Fabiola Domínguez Hernández, comentó que “está muy tranquilo; para nosotros no habido ventas, ahí va más o menos; son escasas, en comparación del año pasado, nada que ver con lo de hasta ahorita, vendo menos del 10%.. Está muy, muy crítico, nosotros en mercancía estamos echando la cuarta parte de lo que vendíamos años atrás”, afirma, mientras muestra que el kilo de uva, uno de los productos más solicitados en estos días cuesta 45 pesos.

Pero no pierde la fe. “Estamos con la esperanza de lo que el miércoles y jueves haya un poquito de venta” , dijo Fabiola.

Fernando comentó que “como que ya se anda componiendo; sí hay menos gente que el año pasado, en cuanto a ventas, respecto al año pasado, ando como a la mitad”, señala y también se da ánimos. “Veo más movimiento que en Navidad”, afirma.

Jesús Hernández quien tiene un negocio de granos, comentó que su comercio sí ha tenido ventas. “No puedo decir que malas, pues han sido regulares, no a comparación con otros años, lo que pasa es que vendemos productos de la canasta básica, el frijol, el aceite, es algo que siempre se consume, no me puedo quejar porque sí ha estado bien”.

Sin embargo, productos como la lenteja y las pasas, que se utilizan en la cena de Año Nuevo no ha habido tanta venta. “En esa clase de producto sí hubo un poquito de merma; yo creo que vamos a cerrar de esa forma; desde meses pasados el asunto está igual, regular, tampoco está malo”.

Luis Alberto compartió que “este año ha estado muy mal, se ha bajado la venta en general en 70%, ya estamos como a tres días y sigue igual o peor, casi nada más se vende para lo del ponche que son la guayabas, tamarindo, jamaica, caña”.

De lo que observa respecto a la venta de uvas, prevé que “a lo mejor no hay brindis este año; creo que se va perdiendo esa tradición poco a poco; por la economía, se busca simplemente llevar el plato a la mesa, más que uvas”.

Alejandra Rodríguez, está en un local de embutidos. Dijo que la venta de sus productos tuvo un decrecimiento. “Bajaron, y mucho, le podría decir que un 60%, se vende más el kilo de tocino, el jamón de pavo, las cosas en almíbar, el coctel de frutas y las leches para hacer postres”.





Precios en el Descargue Estrella

Manojo de cebolla cambray 25 pesos

Manojo de rábanos 7 pesos

Uva blanca 60 pesos Kg





Uva roja 50 pesos Kg





Tejocote 15 pesos Kg





Caña 8 pesos por pieza





Manzana verde o roja 15 Kg





Lentejas 24 pesos Kg





Pasas 68 pesos Kg





Tocino 145 pesos Kg





Jamón de pavo 76 Kg





Productos en almíbar 45 pesos Kg