Concientizan sobre la Mieloma Múltiple en Guanajuato

El Sistema de Salud Pública de Guanajuato (ISAPEG), Unidos…Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea “Francisco Casares Cortina”, A.C., y el Comité Científicio Asesor contra el Mieloma Múltiple, impartieron el Taller, para lograr entender características acerca de este padecimiento, y abrir los espacios entre el personal del sector salud a través de talleres de educación médica y así acortar la brecha en el reconocimiento del padecimiento e impulsar el diagnóstico temprano y atención integral de los pacientes.

Este Taller, realizado de manera virtual, reunió a más de 90 miembros del sector Salud en Guanajuato, quienes, por espacio de dos horas, escucharon al ponente, el doctor Christian Ramos, médico Hematólogo, así como de la Clínica de Mieloma Múltiple del Hospital General de México. Los temas abordados versaron sobre generalidades de esta enfermedad, así como su detección y referencia temprana.

Paulina Rosales, directora de Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea, explicó que el objetivo principal es acortar el tiempo de diagnóstico en pacientes con Mieloma Múltiple, que actualmente tarda en ser detectado en un promedio de seis meses hasta dos años, lo anterior por la falta de reconocimiento de la enfermedad, cuyos síntomas pueden confundirse con otros padecimientos.

“Sólo como dato que les ubique el por qué estamos aquí, el mieloma múltiple es la segunda neoplastia hematológica en orden de frecuencia y se presenta cuando las células plasmáticas comienzan a crecer sin control, recalcó”.

En México, no se sabe el número de personas que viven con esta enfermedad, debido a que los signos y síntomas son desconocidos por muchos médicos; por lo que en ocasiones no se sospecha y no se cuenta con un diagnóstico definitivo, causando deterioro progresivo, mala calidad de vida y la muerte prematura como resultado final.

Entre los signos y síntomas del mieloma se encuentran el dolor en los huesos, a menudo en la espalda, fracturas en los huesos, infecciones frecuentes, en especial neumonía, cansancio, adelgazamiento inexplicable y Picazón.