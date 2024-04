Con una noche "sabinera" llega Benditos Malditos a León

León, Gto.- Los artistas de “Benditos Malditos” o también llamada ”La Banda de Sabina” llegan al Teatro Manuel Doblado con un nuevo espectáculo sin perder su esencia, el próximo domingo 28 de abril a las 18:00 horas. La buena noticia para los fans es que a partir de ahora se activará una promoción de 2x1 en todas las zonas.

Los músicos de Joaquín Sabina pusieron en venta sus boletos en la taquilla del Teatro y en línea por el sistema Showticket. En zona preferente los costos están en 1 mil 133 pesos ($1,000.00 Boleto + $100.00 C. x Serv. + $33.00 FEE), en Luneta de 906.50 pesos ($800.00 Boleto + $80.00 C. x Serv. + $26.50 FEE) mientras que en balcón en 453.50 pesos ($400.00 Boleto + $40.00 C. x Serv. + $13.50 FEE).

Antonio García de Diego (guitarra), Jaime Asúa (guitarra), Mara Barros (voz), Laura Gómez Palma (bajo) y Paco Beneyto (batería) crearon este concepto donde interpretan canciones "obligatorias" de Sabina como "19 días y 500 noches", "Y sin embargo te quiero", "Contigo", "Por el boulevard de los sueños rotos" y muchas más; pero también permiten que cualquier fan suba con ellos al escenario para cantar sus temas favoritos y hacerlos sentir como el propio poeta.

SON LA BANDA DE SABINA

Bajo la insignia "No somos un tributo a Sabina... ¡Somos Benditos Malditos, la banda de Sabina!", se dice que salen a escena por su cuenta cada que el cantautor toma un descanso y es que de esta manera, encontraron la manera de hacer su propias giras así como darle identidad y su propio carácter a las canciones que más les llegan al público.

Este concierto se volverá inolvidable debido a que es interactivo y muy emotivo, bajo el cobijo y respaldo del maestro Joaquín Sabina todos los fans acuden para cantar en univoz los más grandes temas reconocidos como “literatura” por su narratividad, posmodernidad o recursos literarios.