Con solo un 20 de 200 empleados, el Quijote enfrenta la nueva normalidad

León, Gto.- El sector de eventos y banquetes de León se encuentra en caída libre consideró Salvador Ferro García, director general de Banquetes El Quijote. La cancelación de eventos de tipo corporativos que era la última esperanza, ya solo queremos que termine el 2020 e iniciar a planear estrategias, en espera de iniciar la recuperación para mediados del próximo año 2021.

Entrevistado en sus oficinas el empresario leonés, dijo que la empresa que hoy dirige al lado de su familia tiene una vida de casi tres décadas, sabemos que nuestro trabajo es muy cíclico, “el actual año nunca fue imaginado por nadie en el peor de los escenarios, ahora sobrevivimos pero estamos solo sostenidos de un muy delgado hilo para llevar al abismo financiero”, aseguró.

De 200 empleados a solo 20 de ellos

Recordó que durante el pasado año 2019 Banquetes El Quijote llegó a emplear hasta 500 personas para un solo evento corporativo, ahora con solo 20 personas se atienden los pocos eventos de tipo social cuando originalmente eran para 200 personas ahora se llevan con 60 asistentes, y que no permiten subsanar las cuentas que cada vez crecen; cuando en lo personal cierran el año sin un solo evento de tipo corporativo que permita el ingreso de recursos.

Para Salvador Ferro, el número de trabajos que se perdieron por la pandemia es incalculable, en nuestro caso hablamos de 400 directos que dentro del sector terciario, meseros, panaderos, refresqueros, floristas, veladores, valet parking, mozo de sanitarios, cocineros llegan a sumar el doble, esta es la realidad nos debe de obligar a todos a tomar con seriedad adoptar las medidas sanitarias y usar el cubrebocas, uso de gel alcohol, no salir de casa salva caso necesario.

Somos el sector más afectado por el cúmulo de asistentes

Debo de reconocer que nuestra actividad es el atender a grandes grupos de personas y en esto se basa nuestra limitación y el porqué somos los más afectados, “nosotros hacemos la fiesta y que todos se sientan bien, pero hoy esto no esta permitido y remamos contracorriente, nos certificamos para atender a las personas, adoptamos y aplicamos los protocolos de seguridad e higiene por el bien de nuestros clientes e invitados, pero la renuencia de algunas personas a seguir indicaciones de la autoridad sanitaria hoy nos tienen a nada del cambio a rojo en el semáforo de actividades en el Estado.

“Como empresario tu batalla es aguantar y hacer frente a la pandemia, por un mes es bueno pero ya suman casi 10 meses y no se la luz al final del pasillo, nos obliga a considerar opciones de emergencia y estar a la espera de las mejores condiciones para ponernos las pilas para trabajar, y que podría ser para el mes de mayo, de ser todos participativos”, aseguró.

Crecen cuentas y no hay para pagos

Ahora los industriales de reservación y servicios estamos preocupados sobre cómo sortear el pago de compromisos crediticios los tiempos ya están en puerta y no hay actividad, muchos bancos actuaron de buena forma con plazos de 6 meses y más e incluso te dan prórroga, “ahorita la situación es de lo peor, la gente está cancelando eventos, los créditos que otorgaron no hay pagarlos, este ramo está muy castigado porque se trata de volumen de personas, el escenario complicado escenario es claro vamos en caída libre y estamos por no aguantar”.

En días pasados comentó Salvador Ferro, con la ayuda de nuestra gente, se entregaron cubrebocas en e l mercado Carro Verde, vimos con nuestros propios ojos con tristeza y sorpresa que mucha gente no lo trae y de llevarlo no lo usa correctamente, argumentando algunos que se trata de un tema de política tal pareciera que no os cae el veinte cuando hemos vivido casos de contagios e incluso de muertes en familiares, amigos y hasta en casa, señaló.