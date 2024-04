Con pintas y gritos de justicia, exige Morena esclarecimiento sobre el asesinato de Gisela Gaytán

Cerca de 300 manifestantes entraron al Congreso de Guanajuato y exigieron justicia por Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya por Morena quien fue asesinada en su segundo día de campaña.

Durante la sesión del Pleno del Congreso local, los manifestantes hicieron escuchar su voz y llamaron a las autoridades para que resuelvan verazmente el ataque de la candidata.

A la par los diputados de Morena presentaron diversos exhortos dirigidos al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con la finalidad de que actúe de manera proactiva para proteger la vida e integridad de las y los candidatos locales de cuyas solicitudes de protección tenga conocimiento.

A la protesta acudió la candidata a la gubernatura de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Alma Alcaraz, quien expresó que no descansarán hasta que haya justicia para Gisela Gaytán.

“Que haya justicia, pero que no agarren a dos personas y las obliguen a decir que fueron ellos y que no fueran chivos expiatorios, lo dije a nivel nacional, no queremos chivos expiatorios”.

Los manifestantes pintaron la explanada del Congreso con mensajes que decían: ¡Fuerza Zamarripa!, ¡Fuera el PAN!