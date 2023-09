Tras evento médico en León se espera una ocupación hotelera hasta del 90%

León, Gto.- Tras ser seleccionado como uno de los lugares sedes para que profesionales de la salud presenten el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2023, León contará con una ocupación hotelera hasta del 90% del 26 al 28 de septiembre.

De acuerdo a información del presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, Eduardo Bujaidar, se esperan alrededor 15 mil médicos en la ciudad zapatera de los más de 47 mil que se inscribieron y que irán a otros estados a presentar su examen.

“El día que se hace casi estamos hablando de un 85, 90% de ocupación entonces son cosas que a veces no vemos, pero que nos generan una derrama económica muy importante para la ciudad y en cada evento, en cada noche se suman, acuérdense que nosotros la habitación que no rentamos un día es como el lugar en un avión o un autobús que se viene vacío y ya no lo recuperas”, dijo.

Pese a que llegan jóvenes de diferentes partes de México, para el empresario existe un problema y son las aplicaciones de hospedaje que trabajan desde la ilegalidad y no pagan impuestos igual que el sector hotelero formal.

Ante esta situación, aseguró que ven un foco rojo y que pese a que ya hay una ley que regule este tipo de negocios, falta que los municipios la apliquen para no verse afectados.

“Es un evento muy importante, vienen de toda la República, no sé el número, pero me tiene la manera de mover una ciudad este tema, es algo importante y acuérdate que muchos de estos jóvenes también se quedan en Airbnb y también nos genera a nosotros un foquito rojo que tenemos que estar también platicando con las autoridades para que esto no se dé en la medida de lo posible como se da en otros países como Estados Unidos, España o Europa”, agregó.

Sin embargo, aseguró que en lo que resta del año se espera una serie de eventos con los que el sector hotelero se verá más beneficiado en comparación con los últimos años después de la pandemia.