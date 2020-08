Complicado regreso a clases "virtuales"

De que lo sabían, lo sabían. Este lunes 24 de agosto dio inicio el ciclo escolar 2020- 2021 y los pequeños desde casa comienzan con esta enorme labor de la educación a la par del “home office” de papás y distractores.

Aunque ya había un antecedente previo con lo vivido al final del curso pasado, esto es nuevo, pues escuelas tratan de hacer en este intento aún en pandemia, lo más parecido a un aula escolar, ya no tan improvisada.

Pero claro con dificultades para todos, si desde semanas atrás no te preparaste para el momento y en vez de resolver algunas dudas este lunes, lo enfocas a comenzar a aprender que será la educación de nuestros hijos.

Miranda Zoe de tan solo 5 años de edad, el domingo 23 de agosto horas antes de que este caos comenzara, disfrutaba de su caricatura favorita “Mr. Bean”, mientras mamá le recordaba qué mañana (lunes), reanudaría la escuela.

Lo primero que se preguntan los pequeños es si podrán ver a sus compañeros, pero pues esto no será posible hasta que la convivencia en grupos sea permitida por las autoridades, hoy en día todo es reuniones por cualquiera de las opciones posibles existentes y con apoyo en algunos casos de las clases por televisión del gobierno.

“Buenos días; mi nombre es Miranda Zoe y tengo 5 años de edad y me gustan mucho los gatos”, es como la pequeña Miranda con uniforme puesto se presentaba este lunes ante la computadora con la sesión activa de su clase de matemáticas virtual para tercer grado de preescolar en el Instituto Balay de la ciudad de León.

La emoción es evidente en los pequeños cuando algo va a comenzar y esta vez no fue la excepción, aunque con una recepción seca por parte de los maestros a los alumnos vía remota, las clases oficialmente comenzaron para muchos, no habrá tráfico vehicular eso es lo bueno de lo poco, pero sí caos para los que estén al pendiente de los pequeños, labores en casa y cuestiones laborales en dado caso de no tener apoyo de los abuelos como es el caso de muchos hogares en México.

En tal caso tendrás que dejar todos los aditamentos tecnológicos necesarios o al menos colocar de buena manera la antena del televisor para tener buena señal y sintonizar los canales para las transmisiones de las clases del gobierno, si es que no vas a estar al pendiente de la educación del menor, adolescente o cualquiera que fuese el caso pues las obligaciones de uno están presentes.

Para las 11 de la mañana el primer periodo del día 1 de clases terminó para Miranda, para dar paso a su primer receso, tener listo el almuerzo rico y nutritivo para continuar la educación es vital, sándwich, un vaso de avena y unas galletas son la gasolina para seguir el primer día.

Pasada la media hora de iniciado el receso, los pequeños regresar al aula virtual para seguir con su educación a distancia que durará lo que las autoridades y las evoluciones buenas de salud traiga el tiempo y los pequeños puedan regresar a los edificios.

Por mientras debemos de buscar la forma de ser más diversos en nuestra actualidad, para que la presión no llegue a los padres de familia en algo como la educación que ahora nos toca cooperar y ser parte de la solución.

Se terminó el primer día a las 13:25 horas y los pequeños están exhaustos de esto que ahora ni ellos, ni nosotros comprendemos, pero no te apures, falta la tarea por hacer para la tarde y subirla a las plataformas para esperar sea calificada.