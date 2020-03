Como si no hubiera alerta sanitaria

León, Gto.- Es la calle 5 de Mayo en la ciudad de León. Ahí ninguno de los establecimientos ha cerrado sus puertas. Zapaterías, mercería, papelería, tiendas de ropa de moda o de artículos deportivos, todas siguen abiertas y ¿cómo no, si la gente sigue asistiendo como si no hubiera una alerta sanitaria?

Las vialidades alrededor se ven igual. En las paradas del camión hay largas filas; las unidades del transporte público llegan con gran cantidad de pasajeros… como si no hubiera una alerta sanitaria…

Gente adulta, adultos mayores, niños, jóvenes y parejas abrazadas, son imágenes cotidianas en esta parte del Centro de León; cotidianas en cualquier época del año, pero no deberían ser ahora; sin embargo, ahí están: van y vienen y hasta se sientan un rato en las banquitas de las jardineras… como si no hubiera una alerta sanitaria…

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Aumenta a 28 casos confirmados de COVID-19 en León

Lo curioso es que si se acerca uno a platicar con ellos, caminan más aprisa, “ya me voy porque ahí viene mi camión”... O “estamos aquí esperando, ni modo de no salir si tenemos que ir a doctor”, me responde una señora de unos 70 años acompañada de su esposo, de más o menos la misma edad y con bastón en mano

A la pregunta de si sólo salió este día, responde muy segura. “Bah, a mí me cuida Dios Nuestro señor; es la mejor protección que tenemos. ¿Verdad viejo?” y su marido responde asentado con la cabeza.

Una más, asustada con la pregunta afirma que “sólo salí a hacer unos pagos, pero los niños (uno como de 15 y otro como de 17 años) no se quieren quedar solos en la casa”.

El miedo es a responder ¿por qué está en la calle? El miedo es a que en un momento dado las autoridades obliguen a quedarse en casa.

Un señora como de 55 años se acerca y expresa que “sí existe (el coronavirus), pero es más cosa del gobierno”. Después de contar una historia de la peste con un campesino, asegura que “mata más el miedo que la enfermedad” pero que de cualquier forma “hay que cuidarnos y creer en Dios”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Opera sin problemas atención telefónica contra COVID-19

Es verdad que mucha gente tiene que salir a trabajar, pero también es evidente que en esta ciudad todavía hay quienes creen que el coronavirus no va a llegar… lo que parece es que no saben que en León es en donde hay más casos confirmados, de los 37 que hay en el estado de Guanajuato.

Basta con platicar con una señora, un señor, un joven, una madre o padre de familia para darse cuenta que los 26 casos de COVID-19 que existen en este municipio no espantan, no asustan, ni provocan que esa parte de la población tome medidas preventivas personales y de familia… porque hay una alerta sanitaria…

⬇️¿cómo desinfecto mi celular?⬇️