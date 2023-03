¿Cómo es la imagen integral de la mujer en el 2023?

León, Gto.- (OEM-Informex).- Sin duda, la vida está en constante cambio y evolución en el que los estereotipos, ideas y patrones sociales han transformado la forma de ser y pensar de muchas generaciones de mujeres.

Foto: Archivo | El Sol de León

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Luma Hernández, consultora de imagen y comunicación integral explicó, que las mujeres del 2023 han dado mayor importancia a su imagen integral en la que se pueden abordar temas que antes eran tabúes, no tan bien vistos o incluso etiquetados como el trabajar la salud mental y emocional.

Foto: Archivo | El Sol de León

“El tema más del amor propio, el trabajar tu parte interior porque a lo mejor antes la mujer se daba más hacia cuidar a los demás y quedarse ellas al final. Sin embargo, ahora trabajan más en el amor propio y al ir trabajando estos puntos que ya mencioné creo que se ha roto esa barrera de verlo mal y sobre todo a partir de la pandemia se dio apertura a trabajar más esas áreas”, comentó.

TRANSFORMAN METAS Y ASPIRACIONES

Ser mamá, es uno de los roles y sueños de muchas mujeres del 2023, pero también han surgido otras aspiraciones que de acuerdo a la experta, en Guanajuato se pueden identificar por bloques de edades e incluso zonas.

Foto: Archivo | El Sol de León

“Cuando yo trabajaba en gobierno pude identificar que en el norte del estado, las mujeres entre 16 y 18 años, estaban acostumbradas a que los hombres se van a Estados Unidos y son los proveedores de los hogares; ellas siguen en su rol de mamás, de esperar a los esposos y es una realidad en un mismo estado”.

Luma Hernández, consultora de imagen y comunicación integral. Foto: Cortesía Luma Hernández

Por su parte, en el Corredor Industrial, gran parte de las mujeres tienen una perspectiva diferente con metas de crecimiento, emprendimiento o de estudios; mientras que las generaciones Z o Millennial ya no se ven casadas a los veintitantos, sino después de los 30 o incluso a los 40, si es que quieren formar una familia.

“Ahora es esa parte de me veo tal vez sola, viajando, emprendiendo, o sí con una pareja, pero no estrictamente casada; o sí casada, pero sin hijos, ahora con perrhijos o gathijos, que ya se rompió ese molde del A,B,C, que todavía hay personas que lo tienen muy arraigado, pero sí ya cambió esa estructura tan cerrada que tiene que solo tiene que ser ese molde”.

INFLUENCIA DE REDES SOCIALES

No sólo los medios de comunicación tradicionales han influido en los estereotipos de los cuerpos “perfectos” que forman parte de la imagen integral de la mujer, ahora las redes sociales muestran a mujeres curvy o con discapacidad en las pasarelas.

“Está padre ver también eso, pero también veo chicas entre 18 y 20 años con esta parte estereotipada porque ahora es que quieren ser como alguna youtuber o tiktoker y no con un enfoque aspiracional por lo que hacen sino porque quieren tener la nariz o el cuerpo como ella y buscan al cirujano, pero la imagen no es sólo la parte física”.

¿Y LAS CIRUGÍAS ESTÉTICAS?

Sobre las cirugías estéticas, Luma se mantiene neutral, no está a favor ni en contra, pues destaca que si no se trabaja el amor propio, la autoestima y la seguridad, lo que se ve en el espejo nunca será suficiente y no terminará de aceptarse y quererse para proyectar lo que realmente quiere.

Fotos: Cortesía | Luma Hernández Consultora de Imagen y Comunicación Integral

“Lo he visto mucho en la región del Bajío donde hay círculos de amistades que pareciera que hay una competencia donde la ‘rara’ es quien no se ha operado, quien no se ha hecho un relleno y que algunas terminan haciéndolo por sentirse aceptadas, por pertenecer o cumplir con los tipos de cuerpo que vemos con el paso de los años, pero ni siquiera lo deseaban”.

EMPODERAMIENTO

Sobre los discursos actuales y los términos como el empoderamiento, la experta comentó que este debe usarse de una manera adecuada, pues puede confundirse.

“El empoderamiento viene de ti misma, con esa seguridad que tengas, con la claridad de tus objetivos personales y profesionales, que venga ese crecimiento donde no haces daño a nadie y que sepas respetar el valor que también tiene la parte masculina”.

Luma agregó que el movimiento feminista tampoco se debe confundir con quitarles valor a los hombres, sino trabajar en equipo para transformar esas ideas y comportamientos, abrir brecha y ganar más lugares en diferentes ámbitos, pero no en el pensamiento de pasar por encima de los demás.

IMPORTANCIA DE LA IMAGEN

“De repente sigue ese estigma de que la imagen integral lo siguen viendo como algo meramente físico, estético, pero que la labor de este tema del que me enamoré desde que salí de la universidad, es hacer consciencia, que su imagen es su principal canal de comunicación, que sí dentro de la imagen, vienes cosas estéticas, físicas, de moda… pero que es un canal que van a comunicar son gustos, su profesión, sus pasiones”.

Añadió que si lo vieran de este punto de vista no superficial podrían sumarlo y lograr realmente un empoderamiento a partir de su imagen, por lo que en su caso como consultora es importante trabajar desde cuatro esferas: mente, espíritu, cuerpo y estilo de vida,

TENDENCIAS 2023

Regresan modas como la de los 90, los términos aesthetic, pero con una mezcla setentera como las plataformas, prendas oversize, pantalones más amplios con mucha cintura.

Siguen los colores vistosos y el del año es Viva Magenta que tiene toques entre tintos, rojos y una parte también rosada. Tacones anchos y lo que se quedó muy arraigado son los tenis, con los que se puede estar cómoda, práctica, pero bien arreglada sin que se vea fachoso.

“Es un color frío que si lo vemos en colorimetría personal, lo pueden usar tanto las mujeres que están en otoño, como en invierno, pero a la hora de comunicar es un color fuerte y poderoso que puede funcionar bastante bien”.

DÍA DE LA MUJER

Para Luma ser mujer la hace sentirse orgullosa de no bajar la guardia y tener muy claro su objetivo, estar en pie de la lucha y abrir caminos.

“Creo que en la parte de ser mujer como tal no me ha costado tanto trabajo ganarme mi lugar y si lo hablamos en un tema de lo masculino hacia lo femenino no he tenido tanto tema. Estamos en este tiempo de sororidad, de empoderamiento, de las mujeres, de unión donde tenemos que ser más equipo, pero las que seguimos siendo más duras entre nosotras mismas son las mismas mujeres”, compartió.

Y es que en su camino ha padecido más esa parte en la que se ha sentido juzgada, con comentarios o acciones machistas generadas por las mujeres.

“Yo respeto el rol que decidiste, respeta el mío y respeta el de los demás mujeres que cada una sabe qué lucha trae y sabe qué es lo que le motiva de ser mujer, cada una tiene una ilusión y un objetivo muy distinto”.