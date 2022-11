Comienzan a limpiar y arreglar las tumbas, nichos y gavetas de los difuntos

León Gto.- Ya está casi todo listo para recibir a miles de familias que acuden al Panteón San Nicolás a visitar a sus difuntos este 1 y 2 de noviembre, desde el pasado fin de semana los familiares han acudido a limpiar y arreglar el espacio donde descansan sus seres queridos.

Este lunes mediante un recorrido realizado por el Sol de León, se apreció la llegada de varias personas que desde muy temprano acudieron al camposanto a darle una “manita de gato” a las tumbas de sus conocidos y familiares.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Yo decidí venir hoy porque en esta ocasión cayó entre semana el día de muertos, por el trabajo solo podré venir un momento a convivir con mi familiar, pero desde hoy le arreglo”, mencionó Cecilia quien se encontraba pintando la gaveta donde se encontraba su familiar.

Un letrero en la entrada del Panteón San Nicolás mostraba un aviso en el que se leía que el camposanto estará abierto a todo público a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde; algo que la gente agradeció que se quitarán las restricciones de aforo que permanecieron durante la pandemia.

Así mismo, lonas y letreros colocados en distintos puntos del panteón señalaban que era indispensable portar el cubrebocas todo el tiempo, además de mostrar las recomendaciones sanitarias para el cuidado de los visitantes.

Con flores, papel picado, pintura, agua y jabón, los familiares de aquellas personas que ya partieron de este mundo, restauraban cada espacio, hubo quienes decidieron acordarse de aquellos difuntos que por su antigüedad ya no cuentan con una placa o nombres que los distingan, por lo que les colocaron una flor de cempasúchil encima de las lápidas, gavetas o nichos.

También a las afueras de este cementerio había quienes rentaban o prestaban por tiempo escaleras, o quienes a cambio de algún costo limpiaban los espacios y adornaban el lugar.

“Para no estar a las carreras mejor venir desde antes, si he visto que respetaron lo que colocamos en la tumba, eso es bueno, ahorita solo quitamos la hierba que estaba crecida, le cambiamos las flores y tallamos la lápida, no se si en esta ocasión se nos permita comer aquí, esperemos que sí porque es una tradición de mi familia y traerle mariachi”, comentó Laura Hernández.