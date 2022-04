Comienza expedición de licencias a cargo de la SSPE

Guanajuato, Gto.- Luego de aprobarse en el Congreso Local las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, La Ley de Movilidad y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, a fin de que la expedición de licencias pase de la Secretaría de Gobierno a la Secretaria de Seguridad Pública, los bienes físicos, materiales y humanos fueron entregados de manera formal.

Con lo anterior quedó formalizado los trámites para que los ciudadanos puedan solicitar, renovar o pago de licencias e infracciones.

El acto protocolario fue encabezado por los titulares de la SSP y de la SG, Alvar Cabeza de Vaca y Libia Denisse García Muñoz Ledo respectivamente; al respecto la funcionaria estatal garantizó a la ciudadanía la emisión de trámites sin interrupción.

Además de que dijo que dicho proceso es con la finalidad de garantizar que el aparato de movilidad sea entregado de manera transparente a la SSP.

En tanto, Alvar Cabeza de Vaca manifestó que al ser la dependencia a su cargo quien entregue los permisos, se podrá identificar en la base de datos de la dependencia, cualquier conducta delictiva de quienes soliciten la licencia.

Explicó que a partir de la entrega recepción se cuentan con 10 días hábiles para identificar lo entregado y en caso de que se detecten anomalías reportarlas en un periodo máximo de tres días.

Es de mencionar que la licencia tipo A podrán conducir transportes particular o mercantil, las tipo B, además de los anteriores, transporte particular o mercantil, de pasajeros, que no excedan de diez asientos o de carga cuyo peso no exceda de tres y media toneladas.

Las licencias tipo C permiten operar vehículos de más de dos ejes, tractores de semirremolque, grúas y unidades pesadas, mientras que las tipo D se limitan a motocicletas, motonetas o similares.