Comerciantes y compradores aprovechan consulta dental gratis en la Línea de Fuego

León, Gto., (OEM-Informex).- Cientos de personas visitantes del tianguis “La Línea de Fuego” como residentes de la colonia Arbide y sus entre calles, acudieron a los módulos de atención médica y veterinaria gratuita.

El Municipio de León en colaboración con la Unión de comerciantes de varios artículos de la “Línea de Fuego”, el tianguis más largo de la ciudad, llevaron a cabo la “Caravana de la Salud”.

Un total de 14 consultas médicas, 30 tamizajes de enfermedades crónicas, 3 Papanicolaou, 4 exploraciones de mama, 38 consultas dentales, 57 procedimientos dentales y 30 esterilizaciones de mascotas son los números finales de atenciones ofrecidas por el municipio.

La feria o caravana de la salud, es un proyecto organizado por la dirección general de salud en el que se puso a disposición de los ciudadanos unidades móviles de: Consultas médicas, tamizajes de enfermedades crónicas, atención dental, atención de detección oportuna de cáncer, esterilización de mascotas y tratamiento psicológico.

De 9 de la mañana hasta las 14:30 horas, exactamente en la calle Puerto de Gibraltar, esquina Campeche, en la Colonia Arbide, los módulos brindaron atención a todos sus usuarios tras completar un registro antes de pasar a las consultas.

El departamento de atención dental, brindó los servicios de: Consulta general, resina fotocurable, cementado por pieza, curación, limpieza dental y extracción.

La unidad de atención psicológica brindó las atenciones de prevención de adicciones, prevención de suicidio, orientación psicologica de los 8 años en adelante, primeros auxilios psicologicos, prevención de violencia, prevención de bullying así como también asistió “Planet Youth” el programa estatal enfocado en la prevención de las adicciónes basado en politicas públicas.

El área de atención nutricional aportó orientación y educación de nutrición en las diferentes etapas de la vida, educación y orientación en enfermedades crónicas como: Diabetes, hipertensión y colesterol elevado, orientación y educación en la salud de la mujer.

Participó también la unidad móvil de atención a la salud de la mujer, la cúal atendió a mujeres y niñas de la zona con atención integral a cualquier situación de violencia, asesoría legal, psicológica y atención médica.

Finalmente, la unidad más popular de “Médico en tu Casa” puso al servicio de los pacientes: Consultas médicas generales, consultas nutricionales, consultas psicológicas, atención de enfermedades, promoción a la salud y atención médica humanizada.

El operativo realizado en el tianguis La Línea de Fuego, concluyó, sin embargo brindó números del Centro de Control y Bienestar Animal los cuales son líneas de ayuda para las mascotas de los ciudadanos, los números 477 715 2284, 477 770 8676, 477578 6610 estan constantemente ofreciendo ayuda de lunes a viernes de 8 am a 8 pm, los sábados de 8 am a 3:30 pm y los domingos, que además son domingos de adopción, de 11:30 am a 3 pm.