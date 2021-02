Comerciantes no auguran buenas ventas por Cuaresma

León, Gto.- Comerciantes de pescaderías, venta de granos y verduras auguran bajas ventas en tiempos de pandemia debido a que los proveedores suben sus precios y debido a que las personas han perdido su trabajo alimentos. productos para preparar ceviche y filete subieron de precio. Dicen los mercaderes de pescado que las ventas han descendido de un 20 a 30 por ciento.

José Arturo Sevilla, comerciante de pescado , comentó que no espera las ventas de otros años, dice ``calmada porque la gente no trae dinero, nosotros traemos el precio normal de 130, 140 y 150 el filete, pero hay gente que como nada más trabaja en esta temporada lo da más caro”.

Los precios de diferentes pescados son: mojarra $80, la lobina $100, la curvina $80, huachinango a $180, ceviche $90 pesos. Arturo Sevilla comentó que algunos productos aumentaron los precios como el ceviche de $80 a $120 pesos.

“La gente no trae mucho dinero, van a estar calmadas las ventas, mucha gente no tiene trabajo, no toda la gente va comprar pescado y no hay mucho pescado y lo que está llegando es muy caro” detalló Arturo Sevilla y añadió que sus ventas han descendido de un 20 o 30 por ciento.

Eduardo Gutiérrez mercader en el Mercado Aldama, comentó “esperemos que va estar muy bien, pese a la pandemia. “Han subido alrededor de un 20 a 25 por ciento, todo ha subido pero en especial lo que es la carne para filete, estaba alrededor de $100 a $110 y está $130 pesos el kilo, el filete es lo que se mueve más el más económico es el cazón a $130, subió poquito, le sigue el bagre $140, estaba a $130 a $135, mojarra para dorar estaba a 60 y ahorita está para darse a $75 o 80”.

Margarita Sánchez, comerciante de verduras, dijo que el ingrediente para hacer los romeritos se elevó, dijo “ya subió el nopal de vuelta, está de $13 a $14 pesos y ya lo subieron a $25, uno tiene que dar un poquito más caro; la gente se molesta por lo que uno da, qué vamos a hacer para sacar para el día” y añadió que “de que están malas las ventas, ya ve que la gente está atemorizada por lo mismo por eso no salen a hacer su mandado”.

Guillermo Rodríguez Gómez comerciante de granos dijo que “nomás con decirte que están bien caídas, nomás preguntan y se dan media vuelta y se van. La lenteja está más barata que el frijol, está a 24 cuando antes de la pandemia estaba a 18 pesos el kilo; las habas andan en 70 pesos. “Según esto, no iban a incrementar nada y todo está aumente y aumente”, finalizó.

Marco Antonio dice que desde los primeros días “están tranquilas pero esperemos que esté bien “ahorita más o menos no como en otros años, había venta más fluida, ha aumentado el filete, de 10 a 15 pesos por kilo está aumentando”.