Colectivo Migrante lleva un año ayudando a los más necesitados

León, Gto.- En lo que va de la pandemia el colectivo Árbol Guanajuato y Árbol Florida Central ha estado brindando apoyos a personas que más lo necesitan y que debido a la pandemia por el virus Sars-Cov-2, se han quedado sin una fuente de ingresos para subsistir.

Con 10 integrantes en el estado, al menos en 5 municipios de Guanajuato el Colectivo Árbol Guanajuato se ha hecho presente para brindar ayuda a los más necesitados, sobre todo a los campesinos de las comunidades más lejanas en la entidad.

“Somos pura familia, son mis hermanas soy yo, mi mamá no somos muchos, es por eso que a veces me es difícil comunicarme porque me muevo en la moto, porque en realidad nada más somos nosotros”, señaló Tadeo Cervando, voluntario del colectivo.

La ayuda principal que realizan en el colectivo es brindar despensas a familias necesitadas y de familiares de migrantes en Estados Unidos, ya que desde el colectivo Árbol Florida es que se mandan los apoyos económicos, para hacer posible la ayuda.

La idea de ayudar nació cuando comenzó la contingencia, pues a principios de marzo del año pasado fue cuando comenzaron a regalar alimentos y semillas para el campo en San Juan de Otates.

“Fue para estas fechas hace un año que empezamos a regalar despensas aquí en León, porque de hecho todas las despensas ya las trajimos se las compramos al banco de comida de Celaya”, mencionó.

Adicional a las despensas el colectivo también se ha preocupado por proteger a la ciudadanía del covid-19 y ha estado repartiendo cubrebocas lavables, por lo que hasta el momento han obsequiado más de 500, y siguen teniendo disponibles, para llevar a zonas en donde se tiene identificado más contagios, por ejemplo en el Coecillo.

Por el momento las labores del colectivo no terminan, pues en estos momentos están buscando realizar despensas de verduras, platicando con comerciantes del sector para llegar a un acuerdo y conseguir más económicos los vegetales, todo para que las familias se alimenten más sano.

Además en futuros planes desean establecer programas de desarrollo deportivo, esto para que los niños se puedan ejercitar y alejar de las cosas que les puedan afectar o llevar por los vicios.