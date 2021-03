Músico se debatía entre la vida y la muerte por covid-19

León, Gto.- Fueron 3 meses en los que Juan Moreno Mena se debatía entre la vida y la muerte, a sus 82 años el covid-19 no terminó con sus fuerzas de seguir adelante y dedicarse a la música del género regional mexicano.

“Sí se pone uno legalmente muy malo, por qué, porque muchos dicen, no que no existe, porque no lo han vivido, no les ha pegado, pero como a mí que ya me pegó yo sé lo que es esa enfermedad”, señaló.

Con 55 años de carrera como músico, el señor Juan Moreno tuvo un punto de su enfermedad en el que se desmotivó y ya no tenía fuerzas para salir adelante, incluso su esposa tenía que darle de comer como un niño, pues por la debilidad le era imposible hacerlo por cuenta propia.

De noviembre a enero vivió momentos de angustia, por la lenta recuperación que tuvo, sin embargo dijo que hoy se siente agradecido de seguir de pie, portar su traje de charro y tomar su instrumento.

“Dios nos dio licencia de vivir unos días más, pero es una enfermedad muy fea se siente uno mucho muy mal, mucha gente no sale de la enfermedad”, agregó.

A estas alturas de la vida, Juan Moreno reiteró que no dejará su profesión y menos en estos momentos, en donde cada vez más hay gente sin empleo y mucho más joven, por lo que sigue en la Plaza de los Músicos esperando hacer lo que más le gusta.

