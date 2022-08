Colectivo Desconocidas buscan empoderamiento a través de la danza

León, Gto.- “Buscamos conectar nuestros cuerpos con el movimiento, danzas y expresiones para poder empoderarnos de nuestra persona y llevar pensamientos, sentimientos, protestas a través de la expresión corporal”, mencionó el colectivo Desconocidas.

El colectivo Desconocidas lleva a cabo su primer aniversario con charlas, talleres de danza africana, butoh, dancehall, cumbia, contemporáneo y documental, con el objetivo de que más mujeres se sumen para compartir, bailar, aprender, desaprender, cuestionar, reflexionar juntas.

La cocina fue el lugar ideal para reunir a las Desconocidas que entre risas platicaban sus anécdotas mientras tomaban té y a la vez preparaban los alimentos que ofrecerían las mujeres que acudirían a sus talleres.

Desconocidas es una colectiva que fusiona diversas técnicas y estilos de baile, surge desde la protesta en el espacio público.

Una de las danzas que ofrecieron fue Butoh que se originó en el periodo de la posguerra a consecuencia de todo el trauma emocional y físico que vivió la población japonesa después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.

Lilian integrante del colectivo dijo que la danza se realizó para expresar a través del cuerpo y del gesto el dolor que las personas llevan a raíz de la guerra.

“Lo que yo hago es trasladarlo a las heridas personales que traemos y es como trabajar a través del cuerpo y transmutarlo”, mencionó.

Dijo que en esta ocasión se trabajó con una herida interna que haya sido descubierta y analizada por la mujer que acudió al taller ya que en una sesión no basta y no se pueden dejar que estas estén abiertas más si no han sanado.

“Les voy a pedir que trabajemos una herida que estén conscientes que ya hayan logrado sanar para más bien trabajar esa conciencia que puedan usar y transmutarla” expresó.

El ambiente era placentero, las mujeres disfrutaron cada momento y compartían, los talleres fueron abiertos para todas las edades y tuvieron un costo de 200 pesos si se tomaban todos los talleres y si no, 35 pesos por taller.