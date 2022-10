Cohete de Elon Musk se observa desde el cielo de León

León, Gto. La noche del jueves en la ciudad de León se observó el destello del cohete SpaceX Falcón 9 de Elon Musk que lanzó al espacio 53 satélites de Starlink, proyecto para brindar servicio de internet de banda ancha.

Usuarios de redes sociales captaron el singular momento de la misión donde el cielo se observó el artefacto desplazarse por el cielo y en León, Guanajuato y en diversas partes del estado y del país se pudo observar su presencia.

Personas que miraron el cielo creyeron que era un objeto volador no identificado (ovni), pero más tarde se conoció que el objeto extraño formaba parte de la compañía del empresario Elon Musk.

Falcon rockets to orbit as seen from LA pic.twitter.com/r8L2SbLC3p — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

En la cuenta oficial de Elon Musk se confirmó que la empresa busca poner en órbita los satélites para una próxima misión, cuyo lanzamiento fue desde la base de la fuerza espacial Vandenberg.

El avance del luminoso cohete causó gran sensación entre los internautas que compartieron imágenes y videos en las redes sociales.

Cabe mencionar que estas imágenes difundidas ocurren el mismo día que Elon Musk despidió a altos funcionarios de la red social Twitter luego de concretar la compra de la red social.