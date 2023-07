Empresariado mexicano no debe temerle a la 4T: Claudia Sheinbaum

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Claudia Sheinbaum Pardo , aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que el sector empresarial del país no tendría por qué temerle ni ver con recelo a la Cuarta Transformación , puesto que la política económica nacional y las decisiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado en la materia han sido consultadas y consensuadas con este sector, por lo que llamó a erradicar prejuicios y mitos de que Morena está en contra del empresariado.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), Claudia Sheinbaum dijo que derivado de la política económica que la Cuarta Transformación se logró establecer estabilidad económica, el peso se ha fortalecido frente al dólar y las inversiones nacionales y extranjeras se siguen dando en el país.

“Hay esta idea de que la 4T está en contra de los empresarios y eso es absolutamente falso, los empresarios son importantísimos para México, las y los empresarios y la inversión privada es indispensable, tanto nacional y extranjera, lo importante aquí es que esa inversión genere bienestar y que también haya un sentido social en los empresarios, de que la ganancia no lo es todo y de que esta idea de que la riqueza sólo mina de arriba para abajo”, dijo la aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum dijo que el empresariado mexicano tiene que asumir un sentido social más amplio, para que sea parte también del proceso que busca garantizar la justicia social y el bienestar de las personas.

“Lo que sí es no queremos que siga habiendo esta desigualdad inmensa que hay en México, que no solamente impide la distribución de riquezas, sino también genera mucha frustración y creo que México tiene mucho porvenir y los empresarios tienen mucho que ver con ello”.

Explicó que cuando se tomaron decisiones en materia económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador consultó al empresariado mexicano y a partir de ahí se tomaron decisiones históricas, como elevar el salario mínimo, por ejemplo.

“El presidente ha sido muy responsable con las decisiones económicas que ha tomado, por ejemplo y no me van a dejar mentir los empresarios, para el incremento al salario mínimo no lo hizo de manera unilateral, citó al empresariado mexicano para decir cómo podemos elevar los salarios mínimos y lo sigue haciendo.

“Para hacer la reforma del outsourcing no se hizo de manera unilateral, sino que se trabajó con los empresarios, esas formas de consenso no son precisamente parte de una polarización, la polarización estaría en todo caso en el debate de los proyectos de nación, pero tampoco hay que tenerle miedo al debate, fortalece el debate al país y a la democracia”, refirió.

Policías estatales deben ser investigadoras

Claudia Sheinbaum Pardo también habló con Organización Editorial Mexicana sobre el tema de seguridad y dijo que el modelo que se aplicó en la Ciudad de México, en donde gobernó desde 2018, y que permitió que los delitos disminuyeran en 50% podría ser exitoso si se implementa a nivel nacional.

“Nosotros le dimos a la policía la posibilidad de hacer investigación de inteligencia, eso es muy importante porque la policía o la Guardia Nacional a veces hacen sólo labores preventivas, eso quiere decir que sólo pueden detener a una persona si se comete un delito en flagrancia; si no se comete el delito en flagrancia, entonces la policía no tiene las capacidades de investigar, quien las tiene es la Fiscalía General de Justicia y a veces la Fiscalía General de Justicia viene una denuncia y a veces no le hacen caso o tienen demasiado trabajo o no está capacitada su policía de investigación, entonces en la Ciudad de México lo que hicimos fue fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia de la policía y también en la Fiscalía General de Justicia y permitimos que hubiera una correlación para que se trabajara conjuntamente y eso nos dio muchos resultados, desarticulamos muchas bandas delictivas en la Ciudad de México, que han permitido reducir los delitos en más de 50%”, dijo.

No obstante, reconoció que un punto endeble en materia de seguridad son las policías municipales, las cuales tendrían que ser fortalecidas, pues muchas de ellas están cooptadas por la delincuencia organizada.

“Hay muchas policías municipales que lamentablemente están infiltradas por la delincuencia en muchos lugares, a veces hasta por amenazas, entonces con las policías municipales hay que ver qué haríamos con las policías municipales, pero las policías estatales deberían de estar haciendo también labores de investigación”.

Urge reformar al sistema judicial del país

La aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación dijo que para fortalecer la seguridad también se tiene que dar una reforma al Poder Judicial, pues refirió que ha caído en una inercia en donde no se está garantizando el acceso a la justicia y en cambio sí se ha generado un clima de impunidad.

“Yo creo que el Poder Judicial en México requiere de una reforma, el Poder Judicial, la Suprema Corte hoy está copada por intereses políticos, en vez de que sea por intereses de justicia y todos sabemos que en México la justicia le llega a los ricos y no necesariamente le llega a los pobres y para que eso cambie tiene que haber una reforma del Poder Judicial”, señaló.

Sheinbaum Pardo manifestó que se debe garantizar que quien cometa un delito, pague por ello y por eso es urgente que haya una reformar al sistema judicial.

“Muchas veces el Poder Judicial se lava las manos y dice ‘es que la Fiscalía integró mal una carpeta de investigación y por eso se soltó al delincuente’, pero no, ellos tienen una responsabilidad y particularmente la Suprema Corte de Justicia y en general los jueces federales, que dan amparos a diestra y siniestra y que en muchas ocasiones es a delincuentes de cuello blanco o delincuentes de delitos federales, que de otra manera permanecerían detenidos”.

Claudia Sheinbaum estuvo en Guanajuato, en donde llevó a cabo dos asambleas, una en Moroleón y una más en Irapuato, en donde en este último lugar logró congregar a más de cuatro mil personas, en donde estuvieron, entre otros, el diputado federal Justino Arriaga, quien renunció al PAN para irse a Morena; la senadora Antares Vázquez; las diputadas locales Martha Edith Moreno Valencia, Irma Leticia González, así como Ernesto Millán, además de Bárbara Botello, exalcaldesa de León.