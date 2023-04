Ciclistas reportan más asaltos en tres ciclovías de León

León Gto.- Colectivos y ciclistas de la ciudad dieron a conocer que en los últimos meses han sufrido una cantidad considerable de asaltos con arma blanca y arma de fuego en tres ciclovías; sin embargo, los ciclistas han perdido la fe en las autoridades y prefieren ya no denunciar.

No hay una hora específica en que estos robos con violencia se susciten, sin embargo, cada vez son más las personas que han sufrido estos delitos, sobre todo en ciclovías como las que se encuentran en los bulevares La Luz, Juan Alonso de Torres y José María Morelos.

“Las mismas personas nos mandan mensajes y nos advierten que publiquemos y alertemos a la gente que no pase por algunas ciclovías, ahorita los últimos reportes que tenemos es que en la ciclovía de La Luz, han estado asaltando con machete, nos ha llamado la atención el uso de ese tipo de arma; también en la ciclovía de Juan Alonso de Torres asaltan, pero allí es con arma de fuego y en la ciclovía de Morelos también ha sido con arma blanca y con arma de fuego”, mencionó Daniel Ramírez, quien es ciclista y es parte de Ciclismo Clásico, una fanpage dedicada a visibilizar todo lo relacionado con el mundo de la bicicleta y la comunidad ciclista.

“Todas estas ciclovías tienen algo en particular, es que están sobre camellón, de acuerdo con los manuales técnicos como el ‘Manual de Calles Mx’, no las contempla como parte de la infraestructura ciclista, porque genera este tipo de delincuencia”, agregó.

Tras un sondeo realizado por Noticias Vespertinas, en la ciudad de León, diversos ciclistas refirieron que en caso de llegar a ser asaltados con un machete o incluso un arma de fuego, por su seguridad prefieren entregar sus pertenencias y salvar su integridad.

“Una vez me asaltaron cuando yo iba a mi trabajo, siempre paso por las ciclovías, no había tenido problema, solo que ese día no contaba con que me iban a salir de la nada enseñándome un cuchillo, yo preferí que se llevarán las cosas, que quede en lo material. Pero no es justo que ese tipo de gente se aproveche de uno que sí trabaja y le batalla para comprar sus cosas”, comentó Jorge Alejandro, ciclista de León.

Por su parte, Daniel Ramírez de “Ciclismo Clásico”, aseguró que cada vez son menos los ciclistas que acuden a solicitar auxilio a las autoridades, ya que la confianza en los elementos de seguridad se ha perdido, incluso ni se llega a interponer denuncia ante el Ministerio Público por este tipo de hechos.

“Normalmente, les quitan las bicicletas y sus celulares, nuestra comunidad ciclista ha detectado que en la ciclovía de Juan Alonso de Torres, en el tramo que comprende el bulevar Francisco Villa al Hidalgo, como pasas por algunas colonias conflictivas, se suelen dar ese tipo de asaltos; en la ciclovía de Morelos de Vicente Valtierra a Ibarrilla es donde más asaltan hay y en la ciclovía que está en La Luz casi llegando a la Central Camionera hasta Barrio de Guadalupe son las zonas con mayor problema”, explicó.

Los ciclistas aseguran que hay un hostigamiento por parte de las autoridades hacia la comunidad, por lo que muchos de estos eventos no son reportados al 911, sin embargo, han hecho uso de las redes sociales para informar lo sucedido e incluso solicitar el apoyo de los usuarios para localizar los artículos robados.

Aunque en muchas ocasiones las bicicletas y los artículos robados no se logran recuperar, otros más son localizados en Marketplace en Facebook, varios talleres de la ciudad y hasta en casas de empeño.