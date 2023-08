Cerca de 10 mil leoneses responden al cierre de registros del Frente Amplio por México

Alrededor de diez mil leoneses acudieron en la última semana a registrarse en la plataforma del Frente Amplio por México (FAM), declaró la dirigente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN, Pilar Ortega.

“En lo que ha sido esta semana, hemos tenido más registros que el resto de las previas, percibimos que esta semana hemos registrado unas diez mil personas en León, instalamos siete módulos en la ciudad”.

Añadió que este domingo en el cierre de registros en la plataforma del Frente Amplio por México, fue el día que más inscripciones realizaron los ciudadanos tanto en las instalaciones del CDM del PAN, como en los parques públicos en donde se instalaron los panistas para apoyar el proceso.

“Tanto el sábado como este domingo hemos tenido una participación importante de personas, tanto en el municipal como en la plaza principal, la gente quiere participar, está entusiasmada, quieren un cambio, la mayoría de las personas no son militantes del PAN, son ciudadanos que quieren que México cambie, nos da gusto que el frente tenga este éxito”, dijo.

La dirigente enfatizó que el dato total de la ciudad y del estado, lo dará a conocer el Comité Estatal del PAN a cargo de Eduardo López Mares, quien hace dos semanas contaba con más de 60 mil guanajuatenses registrados.

Aceptó que esta última semana de registros se tuvo mayor afluencia que el día de la visita de Xóchitl Gálvez, “si, porque es previo al cierre, mucha gente que no había acudido, sabía que si no se registraba este domingo, ya no podrían participar”,

A nivel nacional, el dirigente del PAN, Marko Cortés celebró este domingo que se hayan rebasado los 3 millones de registros.

Los panistas de León se preparan para el foro de los aspirantes a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México que se realizará este martes 22 de agosto en León.

Después del foro, los dos aspirantes del PAN Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, se reunirán a las 6 de la tarde con cientos de panistas de todo el estado en el Hotel Real de Minas Poliforum.