Celebran a los artesanos en su día

León Gto.- Hoy 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano y en la ciudad de León se cuenta con grandes talentos que demuestran día con día su creatividad, tal es el caso de Mario González que con ayuda de su familia y algunos ayudantes, saca adelante cerca de 100 productos totalmente hechos a mano.

Cada 19 de marzo se celebra a los artesanos, curiosamente coincide con el “Día de San José”, esposo de la virgen María, quien además era de oficio carpintero y también artesano, por lo que en este día se reconoce la labor, paciencia y talento que dedican estas personas todos los días.

Mario González con tan solo 39 años de edad, ha logrado aprovechar su talento como artesano al dedicarse a trabajar con pieles, sin embargo, no todo el tiempo fue así, antes él soñaba con ser un músico famoso o tocar con grandes artistas, pero con la llegada de la pandemia decidió cambiar de profesión como una forma de supervivencia ante los tiempos difíciles que venían.

“Esto empezó hace como 20 años, yo hacía collares y pulseras, joyería artesanal, vivía de eso, aparte soy músico, me la pasaba viajando, tocando y vendiendo collares, así como los hippies, en ese caminar conocí a mi esposa Isabel Villegas hace poco más de 17 años, ella venía de una familia que se dedicaba a la joyería fina, al conocernos y juntarnos nos casamos, ahora tenemos dos hijos y tenemos tres años dedicándonos a hacer productos de marroquinería y talabartería”, recordó Mario.

Antes de la pandemia ellos se dedicaban a la realización de joyería artesanal con materiales naturales y piedras semipreciosas, como el jade, la turquesa, ámbar, cuarzos, corales, así como metales naturales, entre otros, a la que decidieron llamar “Cami” como el nombre de su hija.

“Todo lo empezamos a hacer nosotros, básicamente era manual, hacíamos algunas placas con pasta para moldear mineral similar a la arcilla, mi esposa pinta muy bonito y eso nos ayudó a abrirnos paso en la joyería”, relató.

Mario e Isabel se han dedicado a trabajar cada accesorio y producto de manera artesanal; donde la intervención con la piel surgió luego de que algunos de sus clientes modificaban la joyería que ellos les vendían y realizaban aplicaciones en piel.

“Antes de la pandemia empezamos con la idea de fabricar artículos de piel un poquito ya más en forma, fue donde surgió la marca ‘Mariony Arte en Piel’, fue muy raro porque en ese tiempo yo estaba enfocado en la música y le dábamos más atención a la joyería, cuando comienza la pandemia, se acaba la música, se acaba todo, las clases, los viajes, así fue como me dedique de lleno a trabajar la piel, como yo conocía a muchos músicos, la marca empezó a hacer cosas para ellos y los vendía con conocidos”, comentó Mario.

Con el paso del tiempo, la pareja decidió tomar redes sociales como youtube y aprender mediante tutoriales, al mismo tiempo bajo una prueba y error en la práctica, poco a poco fueron armando un pequeño taller y comprando el material necesario para ofrecer cerca de 100 productos.

“Con las redes sociales y la recomendación de algunos conocidos, hemos llegado a realizar accesorios para el grupo Bronco, al baterista de Juan Gabriel, a uno de los músicos de Alejandro Fernández, al percusionista de Luis Miguel y Panteón Rococó, es una experiencia muy padre que durante 24 años de músico, pues siempre tienen la ilusión de llegar a un artista o ser músico de grandes artistas en pocas palabras, las grandes ligas, ahora esos artistas me empiezan a llamar y a hacerse mis amigos, no como músico si no como su diseñador, es muy padre que les guste mi trabajo”, mencionó emocionado Mario.

“Hemos sido siempre bien curiosos, porque a pesar de que no hemos tomado cursos o hemos estado en la escuela de esto, siempre fuimos autodidactas, es que nos dicen que quieren algo y decimos: va. Aventarte los retos es lo que te mete a prepararte, somos bien preguntones, hacemos una cosa y no queda y hacemos otra, todo ha sido en base a querer más que por necesidad”.

“Próximamente vamos a empezar a hacer zapato, estamos con eso de la preparación, tomaremos cursos, sé que muchas personas batallan por la cuestión del modelaje, pero afortunadamente yo estudié dibujo técnico, aprendí a trabajar con reglas, escuadras y ángulos, tenemos la idea de que los zapatos que realicemos sean a la medida del pie de la persona que lo quiera tener, también para esas personas que quieren zapatos únicos o que padecen algún tipo de problema con sus pies y necesitan un zapato especial”, finalizó Mario.