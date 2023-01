Cebadina: la bebida leonesa heredada por la familia Carpio

León, Gto.- (OEM-Informex).- Por más de 80 años, la cebadina ha sido la bebida más tradicional de León, Guanajuato, ciudad que está punto de culminar los festejos del 447 aniversario de fundación.

José Julio Carpio Mendoza, es uno de los herederos de la receta original, quien contó que esta nació gracias a su papá Jesús María Carpio Aldana y su abuelo José Carpio, quienes habían conocido a un señor de edad avanzada que les compartió la fórmula para comercializarla.

“Ellos la traen a León y comienzan a venderla; los primeros dos años fueron muy malos porque al ser un producto nuevo las personas no la querían, pero después que la probaron les encantó y se convirtió en la bebida tradicional de los leoneses”, contó el también director de Administración y Finanzas de la Universidad La Salle Bajío.

José Julio Carpio Mendoza./ Foto: Cortesía Universidad La Salle Bajío

La cebadina ha tomado real sentido de pertenencia en el corazón de las y los leoneses, pues a través de estas ocho décadas se volvió algo que disfrutan los nacidos en la tierra donde según José Alfredo Jiménez “la vida no vale nada”, pero también un atractivo turístico para los visitantes que buscan probar los sabores de la Capital Mundial de la Piel y el Calzado.

MANTIENEN LA ORIGINAL

“En una ocasión, un muchacho que nos ayudaba a preparar la fórmula comenzó a copiarla, pero nunca la obtuvo de manera completa, ni los ingredientes corrector, entonces nacieron otras variantes de la cebadina con otros sabores, pero no se parecen ni en color, ni en sabor”, aseguró.

HEREDAN LA RECETA

José Julio contó que son siete hermanos y hermanas quienes han heredado la fórmula original que de este bebida refrescante y son quienes la han replicado a lo largo de 80 años en sus sucursales ubicadas en el Centro de León y en Centro Max.

“El sol sale para todos, nosotros tenemos el nombre registrado y somos los dueños originales de la cebadina y nunca hemos querido llegar a instancias legales con quienes hicieron derivaciones de su sabor y la siguen nombrando cebadina porque sabemos que no es la original, pero pueden sacar sus familias adelante con las ventas y eso está bien”, comentó.

El nombre de la cebadina se deriva de sus ingredientes originales, pues se prepara a base de cebada, aunque actualmente en muchos lugares esta ya no se utiliza para su preparación, sino únicamente el fermento de piña, tamarindo o jamaica. Contiene además bicarbonato, que es añadido una vez que se sirve. No lleva alcohol, ya que no entra en un proceso de fermentación.