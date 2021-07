Causa incertidumbre a dreamers guanajuatenses la falta de aprobación de la ley migratoria

León, Gto.- Causa incertidumbre y desesperación, la falta de aprobación a la propuesta de Ley de brindar la nacionalidad estadounidense a más de 70 mil jóvenes guanajuatenses, que crecieron en Estados Unidos y que son considerados Dreamers. Lo que ellos desean es contar ya con una resolución, para saber cómo pueden planear su vida y desarrollo en dicho país, así lo comentó Ketzalli Hernández, líder de National Dreamers.

“Es un avance político, no hay ni un sí ni un no, creo que la incertidumbre de no tener un plan es lo que nos tienen muy nerviosos verdad, porque qué tal que los republicanos digan no les vamos a dar una oportunidad para poder tener la ciudadanía y eso es lo último que nosotros queremos, ya que por mucho tiempo ha sido nuestro sueño”, comentó.

Aunque los jóvenes conocidos como Dreamers hayan nacido en México o en este caso Guanajuato, ellos tienen el sueño de contar con la nacionalidad estadounidense debido a que han adoptado las culturas y han desarrollado los hábitos del país, por lo que desean contar con mejores oportunidades de crecimiento con su regularización.

El 18 de marzo del presente año, en Estados Unidos fue aprobado un proyecto de Ley Migratorio por la Cámara de Representantes que tiene el objetivo de regularizar a los jóvenes Dreamers, para que puedan contar con un mejor futuro y la ciudadanía de forma permanente, pero hasta el momento sigue en revisión por el Senado.

Ketzalli Hernández ha tenido acercamientos con los dreamers en todo momento, principalmente para dar seguimiento de cómo va la regulación migratoria, pues varios jóvenes que llegaron a sus 2 años de vida, ya tienen más de 20 o hasta 30 años viviendo en los Estados Unidos.

“Frustración es lo que sentimos, porque creo que nadie toma en cuenta el estado emocional que nos hacen pasar cada vez que dicen, lo vamos a quitar, lo vamos a poner, lo vamos a hacer y cuando no pasa la ley, que digan okay no le vamos a dar la ciudadanía, es otro golpe al corazón, otro nuestro sistema psicológico”, señaló.

Los jóvenes que han crecido en los Estados Unidos sí han tenido oportunidades de empleo, de contar con servicios y también con un hogar, sin embargo la idea de no contar con la nacionalidad y que en algún momento tengan que regresar a México o su país de origen, sería una situación que les provocaría mucho miedo, pues dejarían años atrás de lo que ya conocen y sus vidas en otro lugar serían completamente diferentes.

La líder de National Dreamers, comentó que cuenta con 16 directores en su organización, que tienen acercamiento directo a los jóvenes que se encuentran atentos al estatus, algunos están estudiando todavía, otros ya son profesionistas o cuentan con oficios de mantenimiento, otros están especializándose para superarse en sus trabajos, entre otras actividades.