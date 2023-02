Casarnos para nosotros fue un acto de amor pero también de rebeldía: Jesús y Marco

León, Gto., (OEM-INFORMEX)- El amor y la rebeldía fueron la mezcla para que Jesús Antonio Villanueva y Marco Antonio Jauregui se unieran en pareja de manera formal ante la ley en el 2019 después de casi cinco años de conocerse.

Fue por medio de una aplicación que Jesús de 34 años de edad y Marco Antonio de 39 actualmente decidieron conocerse personalmente. El helado por el que iban aquella tarde del 2014 se convirtió en un hogar que ahora está compuesto por ambos.

Jesús lo recuerda de la siguiente forma: “nos caímos bomba ¡Sabes! Y luego fue una cita que se postergó, íbamos a ir a tomar un helado y pasamos toda la tarde juntos y después nos seguimos viendo y pues ya de ahí fue como nos fuimos entendiendo para tener una relación, unos meses después empezamos a vivir juntos y sí pensábamos en casarnos, pero veíamos que era muy complicado, duramos cinco años juntos antes de casarnos”, agregó.

La pareja se conoció justo en el año en que en Guanajuato se llevó a cabo la primera boda entre una pareja del mismo sexo, dos mujeres que también se revelaron para gozar de sus derechos igual que el resto.

“Claro que el casarse para nosotros significó un acto de amor, pero también un acto de rebeldía, el día que uno de los dos se enferme o enfermó no puedes estar con él porque no eres su pareja ante la ley y las decisiones las toman otras personas, a lo mejor de forma cariñosa, desde su conocimiento o desconocimiento, pero creo que quien tiene que tomar este tipo de decisiones siempre es la pareja y hay muchas otras cosas que buscas ya no sólo el aval social sino un aval jurídico”, agregó Jesús.

Marco Antonio recuerda que además de la mirada de Jesús, le gustó que hubiera empatía en esos primeros encuentros.

“Empezó a fluir mucho la conversación, eso fue lo que me llamó mucho la atención, fue mucha plática, platicamos de todo, fue muy fluido, nos aventamos como seis horas platicando”, dijo.

Y aunque el día a día no siempre es romántico, aseguró que vale la pena tener un compañero de vida que lo escuche.

“Al final de cuentas es saber que te vas a levantar y va a estar alguien ahí, que te vas a dormir y va a estar alguien ahí, que te metiste que hay mucho trabajo, muy pesado, pero lo que ganaste es lo que mantiene esta parte de él está ahí, vamos a compartir, vamos a tener esto, con enojos al final de cuentas está ahí, si me pasa algo, si le pasa algo, vamos a estar ahí al lado, entonces creo que es lo más bonito de estar juntos”, comentó.

Si bien su principal meta como pareja puede ser adquirir cosas materiales y posiblemente hacer crecer la familia, lo que sí tienen claro, y que incluso recomiendan, es tomar terapia de pareja y no porque quieran concluir, sino para mejorar como personas.