Carlos Urzua dejó proyecto avanzado en campaña de Xóchitl: “Wera” Reynoso

León, Gto.- La senadora por Guanajuato Alejandra Reynoso, declaró que pese a la muerte de Carlos Manuel Urzúa Macías, este dejó un proyecto avanzado en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, quien cuenta con economistas que darán continuidad al proyecto de nación que desean para México.

En entrevista destacó, que el exsecretario de Hacienda del gobierno de la Cuarta Transformación luego de renunciar bajo el argumento de que tenía discrepancias con la gestión económica del presidente Ándres Manuel López Obrador, llegó al movimiento de oposición política encabezado por la candidata Xóchitl Gálvez para aportar propuestas en este tenor.

“Sin duda, la pérdida de don Carlos es muy lamentable y me parece que el trabajo que venía haciendo justo integrar la propuesta que presentará Xochitl es muy importante el legado que ha sembrado, esta visión que tenía de la economía pero también acompañada de esta responsabilidad va a quedar”, comentó.

“Carlos Urzúa, un hombre que supo a tiempo que se estaba equivocando este Gobierno Federal, empezó apoyando y terminó reconociendo que no es lo correcto para el país y tuvo el valor para poner un alto”, agregó.

Reynoso Sanchez aseguró que continúa el equipo con el que venía trabajando quien iniciara el sexenio de López Obrador como secretario de Hacienda murió y quien debido a un accidente en su domicilio, sin embargo, las propuestas se darán a conocer a partir del 1 de marzo una vez que inicien las campañas por la presidencia de México.

“Fue un desastre la administración en todos los sentidos, no solamente en temas de carreteras porque no hay mantenimiento, no hay infraestructura, el año pasado no hubo presupuesto y en muchos temas no estaba de acuerdo”, conlcuyó.

Es de mencionar que Xóchitl Gálvez, precandidata del PRI, PAN y PRD, arrancará su campaña el 1 de marzo en el municipio de León, Guanajuato y acudirá a las 32 entidades del país.