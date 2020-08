Carga viral limita a donantes de plasma

León, Gto.- Pocas pero sí hay personas altruistas que desean donar plasma convaleciente de Covid-19; sin embargo, sigue habiendo limitaciones: Si la carga viral está por debajo de cuatro no es posible.

La forma en que se comporta el coronavirus todavía es un misterio y al día de hoy, los especialistas desconocen a ciencia cierta cuánto tiempo dura la inmunidad en el paciente recuperado.

Cuando comenzó el protocolo de experimentación, las barreras con que se toparon los profesionales de la salud fue el rechazo de los pacientes. Hoy es la carga viral.

De acuerdo con Margarita Cabrera Uribe, coordinadora del protocolo de reclutamiento de donadores del Centro Estatal de Medicina Transfusional, lo realizado desde hace dos meses, muestra que la inmunidad disminuye en tres meses, pero hay un caso excepcional.

Se trata de un paciente que se infectó de coronavirus en marzo; la primera vez que donó plasma tenía 8.8 de carga viral; desde entonces ha donado cada mes; para la donación más reciente reportó 8.4 de carga viral. Es decir, su carga viral se mantiene pero, aclara Cabrera Uribe, no es contagioso.

Se sabe que mes a mes, las personas que tuvieron Covid-19 disminuyen su carga viral, por eso la necesidad de acudir a donar plasma, pues con el tiempo se perderá.





CRITERIOS DE TRANSFUSIÓN

A la fecha, se ha transfundido plasma a 30 pacientes internados; de estos, 25 se han recuperado y cinco fallecieron.

Pese a esto, tampoco se puede asegurar que el tratamiento funcione o sea la solución de para tratar a pacientes graves por Covid-19.

"Estamos en periodo de protocolo, de recolectar datos, información, comportamiento del virus y secuelas en pacientes recuperados", menciona la trabajadora social del Centro de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

La determinación de transfundir plasma convaleciente pasa por una revisión muy precisa de edad, condición del paciente, comorbilidades y esperanza de vida, pero sobre todo, debe ser dentro de los tres o cinco primeros días de intubación.

Un caso exitoso es de un señor de 72 años, sin comorbilidades; es decir, sin enfermedades previas que logró recuperarse totalmente.

PROCESO

Luis Roberto Álvarez Esquivel tiene 24 años, es alumno de Medicina en la Universidad de Guanajuato e interno en el Hospital General de León; el 10 de julio una prueba de PCR le confirmó las sospechas: era positivo para Covid-19.

Este lunes acudió al Centro Estatal de Medicina Transfusional, ubicado sobre bulevar Alonso Torres, en la colonia San José del Potrero, en el municipio de León.

El primer paso es tener cita, luego pasar al laboratorio donde le extraen una muestra de sangre.

Esa muestra pasó inmediatamente a Biometría y al equipo Architect, donde se realizan análisis para detectar o descartar Hepatitis B y C, Brucelosis , Sífilis, Chagas, VIH e inmunidad de Covid-19.

Mientras esto sucede -algo así como 30 minutos- Luis Roberto espera; se nota tenso y se ve cansado.

Le llama Margarita Cabrera para decirle que pase a la valoración médica; no tarda más de 10 minutos, sale y escucha a la trabajadora social quien le dice que no será posible que done plasma. Su carga viral no es suficiente. Tiene 1.4 y la mínima es 4.

El desconsuelo de Luis Roberto es evidente. Su intención es ayudar a combatir esta enfermedad, pero su organismo, pese a haberla pasado muy mal, no logró mayor inmunidad.

LABORATORIO

En el laboratorio del Centro Transfusional, la química Brenda Esther Rodríguez Acuña, revisa la máquina Architect, que cuenta con una capacidad para procesar hasta 150 muestras de sangre en ocho horas. Cuando tiene una gradilla (soporte para tubos de ensayo) con 25 muestras comienza el proceso.

Antes de comenzar, prueba que todo funcione como debe ser. Para ello introduce muestras ya procesadas con resultados negativos y positivos de todas las enfermedades mencionadas y de inmunidad. Si no hay alteraciones, entonces comienza el procesamiento de las tomas del día, tanto de donadores de plasma convaleciente, como de sangre para el Banco Estatal.