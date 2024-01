Camión de valores deja sin luz a la Feria Estatal de León

León, Gto.- El Distrito León MX, lugar en el que se lleva a cabo la Feria Estatal de León se quedó otra vez sin luz debido a que el conductor de un camión de valores al manejar de reversa colisionó con un poste de luz haciendo que este se rompiera a una cierta altura dejando sin servicio a los expositores por más de tres horas.

Fue alrededor de las nueve de la mañana, de este sábado, que reportaron que en “La Feria de León no había luz” y ya estaban demorando en restablecer la energía debido a que cayeron los cables de luz.

En dicho percance, el conductor del camión de la empresa SEPSA S.A DE C.V una vez que llegó a los cajeros a realizar su rutina de todos los días no se percató de la existía la estructura de cemento y logró romperlo con el golpe pero los cables ayudaron a que este no se cayera por completo.

Al instante llegaron elementos de Protección Civil que se encuentran ubicados en el recinto para acordonar el área y resguardar a los visitantes y evitar un accidente mientras que Policía Vial apoyó para evitar que el poste cayera sobre vehículos que fueran transitando por el Adolfo López Mateos.

Y es que no es la primera vez que ocurre, ya que el pasado viernes 19 de enero hubo dos apagones de manera casi simultánea pero con la diferencia que duraron entre cinco a diez minutos dejando desazón y enfado entre los visitantes ya shows como la presentación de “Coco”, en el Domo de la Feria y “Elementum by Illusion on Ice” tuvieron que retrasarse debido a que en estos grandes espectáculos se maneja pantallas de proyección e iluminación escénica.

En los dos casos ha dejado sin energía eléctrica el Poliforum León, área de comidas y restaurantes por lo que llega a “paralizarse” la Feria de León, sin embargo, de forma inmediata acude el personal de Comisión Federal de Electricidad para darle pronta solución.