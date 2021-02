Canceladas 90% de graduaciones

León, Gto.- Aquellas grandes fiestas para celebrar las graduaciones son cosa del pasado. Christian Torres, presidente de la Industria de Reservaciones y Servicios De Alimentos de Guanajuato (IRYSA Bajío) afirmó que la incertidumbre de la pandemia ha ocasionado que 90 % de esas reuniones estén canceladas.

“Estamos hablando ahorita de graduaciones un 90% de cancelaciones, como tal. Normalmente las graduaciones son eventos multitudinarios y es muy complicado ahorita ver esa parte”.

Señaló que el año pasado cuando hubo un avance en el semáforo epidemiológico, de naranja a amarillo, “la gente estaba con ganas, pero ahora que estamos en semáforo rojo hay mucha incertidumbre y miedo”.

Agregó que este tema “es muy complicado no solo para nuestro sector, sino también por el calendario escolar, esa es la realidad, no saben la fecha de cuándo se van a graduar y lo vimos en 2020 la temporada de graduaciones de junio, julio y agosto, ahora la cambiaron a noviembre, diciembre, y ahora ya no saben”.

“Los estudiantes no saben cuándo va iniciar su próximo año escolar, muchos han salido, muchos han dejado de estudiar, yo creo que en las graduaciones es donde se tiene una mayor incertidumbre”, afirmó y mencionó que en cuestión de bodas, los planes siguen. “La gente se sigue comprometiendo”.

Con la posibilidad de pasar al color naranja, como lo anunció la Secretaría de Salud de Guanajuato, Torres dijo que “realmente en lo que nos estamos empeñados es en saber el cambio de semáforo, porque en las cuestiones de los eventos estamos cerrados en semáforo rojo, vamos a esperar el cambio de semáforo lo antes posible para iniciar labores y empezar la calendarización de los eventos proyectados”.

“Nosotros le llamamos la industria de las reservaciones y en este caso no puedes laborar y hay una incertidumbre, en cuestiones de la pandemia, es muy difícil tener una fechas concretas”, dijo Torres.