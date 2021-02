Bares y cantinas, en verde desde el lunes pasado

León, Gto.- Javier Quiroga López, presidente Estatal de Bares y Cantinas destacó que desde esta semana se levantaron las restricciones para bares y cantinas y que operan al 30%, añadió que tendrá respuesta del gobernador este mes para el tema del pago del refrendo de la licencia de alcoholes.

El Presidente Estatal de Bares y Cantinas comentó que se han quitado las restricciones por lo que este sector abrirá “a partir de este lunes que ya nos permitió la autoridad quitar la restricción de estar cerrados, nos entusiasmó mucho poder ya aperturar, estamos en una apertura de habilitamiento, en este momento los establecimientos, algunos compañeros han tenido que esperar unos días más, mientras habilitan el servicio de eléctrico para sus establecimientos, dado que después de un año de no tener ingresos no pudieron pagar, el servicio de energía eléctrica que independientemente de no estar utilizada fue cobrada, fue un peso económico muy difícil”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local En Puerto Interior no han parado labores

Javier Quiroga comentó que la apertura será con el aforo permitido “solamente lo haremos al 30%, esto no nos permite tener el punto de equilibrio que se requiere en el establecimiento, es una sobrevivencia que tenemos que hacer y que la esperábamos”.

Sobre el pago del refrendo de la licencia para vender bebidas alcohólicas, el Presidente de Bares y Cantinas comentó que tuvo buena respuesta por parte del Gobernador de Guanajuato “ha habido conversación, es una preocupación que expresaba el sector por la nueva ley de bebidas alcohólicas, que establece que hay que pagar este refrendo en el primer trimestre del año, sin embargo una de las condiciones que se modifica la ley, fue que si no se hiciera este pago, se podía perder la licencia de alcoholes, nos hemos acercado a las autoridades con una gran recepción, una gran sensibilidad a este tema, el señor gobernador nos ha escuchado, y nos ha dado mucha esperanza de que tengamos nosotros un respaldo por parte del Gobierno del Estado”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Mueren otros 22 leoneses por Covid-19

“Tenemos en el gobernador un buen aliado, nos ha pedido que le permitamos analizar este tema y creo que nos dio muchas esperanzas de que va ser positivo el respaldo de él para esta petición” comentó el Javier Quiroga.

Javier Quiroga comentó que si el pago de esta licencia se aplaza el sector de venta de bebidas alcohólicas tendría alivio “recordemos que en sus facultades está ver la posibilidad de diferirlo a un tiempo posterior a lo que marca la ley, el hecho de tener aperturados, poco a poco trabajando y si el Gobierno del Estado nos permite hacer el pago diferido, eso es una gran esperanza que nos permite tener un poco más de tranquilidad”

“A lo mejor no en pagos parciales, pero sí diferirlo a unos tres o cuatro meses más para ser un pago total en esas fechas, el refrendo se paga alrededor de 6 mil 500 pesos anual, cualquier cantidad que se tenga que erogar cuando no se tiene ingresos durante un año son costosísimos“ comentó el Presidente Estatal de Bares y Cantinas, Javier Quiroga.

⬇️Da clic aquí⬇️