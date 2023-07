Califica Antares Vázquez como error que corte atraiga elección de comisionados

Antares Vázquez, senadora por la bancada de Morena, calificó como errada la propuesta para que la corte atraiga la elección de comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), realizada por el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán y aseguró que, su propuesta será desechada.

Dijo que, las propuestas del senador han comenzado a indignar al grupo parlamentario de morena en el Senado, a pesar de tener poco tiempo de haber ingresado.

"Él es un personaje muy oscuro y es propuesta no va a transitar, porque él parece panista, apenas llegó y ya causo la indignación del grupo parlamentario.

Destacó que, la iniciativa solamente busca restar poder a los senadores, a pesar de que es un derecho constitucional.

La iniciativa consiste en que, en casos de que el Senado no se alcancen los acuerdos para el nombramiento de los comisionados del INAI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda recibir las ternas y realizar las designaciones por medio de insaculación; el legislador Alejandro Rojas Diaz Durán, suplente del ex coordinador Ricardo Monreal, coincidió con la Suprema Corte en que hay omisión del Senado por no nombrar las tres vacantes rezagadas en el INAI, lo que deja a ese órgano autónomo sólo con cuatro de sus siete integrantes.

Por otra parte, durante la asamblea informativa, cuya intención de llevar acabó el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora Antares Vázquez, invitó a la ciudadanía a participar en el próximo proceso de elección de representantes federales y estatales por parte de morena e hizo un llamado a los jóvenes para que participen en las elecciones del 2024,

La senadora, destacó que solamente el 40% de la población acude a votar a las urnas en los procesos electorales y es por eso, es importante la participación de los jóvenes y de la población que, no acude a las urnas para lograr una diferencia rumbo al próximo proceso electoral del 2024.