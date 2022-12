“Cala hasta los huesos el frío”: habitantes de la comunidad La Sandía [VIDEO]

León, Gto.- Ante las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días, familias de la comunidad La Sandía evitan salir de sus hogares más que lo necesario con el objetivo de protegerse del frío .

Se trata del frente frío número trece, que ha generado que las temperaturas bajen provocando que la población más vulnerable, es decir niños y personas adultas contraigan enfermedades respiratorias.

“Cada día hace más frío y cala hasta los huesos, las personas se recogen temprano y ya no salen a la calle más que para lo necesario porque se están enfermando de la gripe y por las mañanas a la escuela y al trabajo”, mencionó Agustín Vera.

De acuerdo a la dependencia de Protección Civil, en la comunidad de La Sandía, Los Ramírez, Santa Rosa Plan de Ayala, El Faro, Lomas del Mirador, Los Castillos se han registrado temperaturas de 2 a 10 grados centígrados.

Cuando el frío arrecia, algunos padres de familia prefieren que sus hijos pierdan clases en la primaria de la comunidad, debido a que puede afectar la salud de los menores.

A pesar que cada año en dicha comunidad el frío cala hasta los huesos, los vecinos dicen no acostumbrarse por tal motivo, en algunos hogares prenden su fogón.

Ante esta situación, personal del Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en conjunto con otras dependencias, han acudido a comunidades altas y de escasos recursos a repartir cobijas.

La señora María Fabiana Esquivel de 75 años de edad, con una identificación, Curp y un recibo de luz, se anotó para el municipio de León le entreguen una cobija para pasar no sentir frío.

“Fabiola” como es conocida en la Sandía, todos los días se levanta a trabajar ordeñando las vacas, por eso no siente el frío, con un suéter tejido, rebozo, falda larga y calcetas que cubren hasta las rodillas es lo que usa para cubrir del intenso frío.

“No tengo chamarras, solo uso mi suéter y mi rebozo para cubrirme del frío pero casi no lo siento porque en cuanto me levanto me pongo a trabajar, para que no me cale el sereno”, comentó.

Es de mencionar que los habitantes de la Sandía se están preparando para el invierno con ropa para la temporada y con las cobijas que están repartiendo por parte del municipio de León ya que esperan que este diciembre haga más frío a comparación de años pasados.