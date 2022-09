Cada segundo es catastrófico si no se cuida el ambiente: Zárate

Horacio Zárate Acevedo, actual presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y quien fue miembro fundador del Sistema Nacional de Protección Civil, en 1986, aseguró que a 37 años del terremoto que sacudió a la Ciudad de México y a cinco de aquel que reabrió la herida, en el país aún no se ha entendido que mientras no haya una cultura de cuidado del medio ambiente, cada segundo que pase será catastrófico para la humanidad, con problemas irreversibles.





Horacio Zárate, irapuatense fundador del Sistema Nacional de Protección Civil.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Horacio Zárate Acevedo dijo que en su momento México llegó a ser un país vanguardista en cuanto al tema de protección civil, con organizaciones ciudadanas reconocidas a nivel mundial, como Los Topos, pero señaló que en la actualidad hace falta apostarle más a la prevención que sólo estar listos para la reacción.

“El cambio climático es actualmente el enemigo número uno en el mundo, mientras no haya la cultura de cuidar nuestro hábitat, cada segundo será catastrófico para la humanidad con problemas irreversibles para la sobrevivencia de los seres humanos, la fauna y la flora”, dijo quien fuera uno de los fundadores del Sistema Nacional de Protección Civil.

Horacio Zárate aseguró que muchos gobiernos aún no han tomado en serio lo que se vive en el país, como lluvias atípicas intensas, calor extremo, escasez de agua, contaminación excesiva en ríos, lagos y mares, plantas de tratamiento inservibles, “pues más del 90% de las plantas no funcionan y el tratamiento de aguas residuales simplemente no existe y es demasiada la irresponsabilidad de los industriales de arrojar residuos químicos a las aguas sin tratamiento”.





El país debe para de la reacción a la prevención.





“El uso de carbón para procesos industriales, que es altamente contaminante y no cesa en varios puntos del país, por lo que las autoridades de los tres niveles de Gobierno deben actuar ya, expedita y rápidamente en disminuir el calentamiento global de lo contrario para el 2030 será demasiado tarde y no alcanzará ningún monto económico para contrarrestar este fenómeno que está haciendo estragos en todo el planeta”.





A 37 años, aún duele





Horacio Zárate, quien en 1985 trabajaba en Petróleos Mexicanos (Pemex), en Marina Nacional, recuerda cómo vivió aquel 19 de septiembre de 1985, al ser uno de los testigos de lo devastador de aquel terremoto.

Relató que en aquel entonces era auxiliar administrativo en la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras de Pemex y llegó a su oficina alrededor de las 7:13 de la mañana.

“Abordé el elevador a las 7:13 de la mañana, aproximadamente, y cuando se abre en el piso al que yo iba, que era el 38 en la Torre de Petróleos, inicia ese vaivén, que inmediatamente recorrió mi cuerpo con un miedo inigualable; así iniciaba el terremoto más devastador en nuestro país”.





Cada vez hay fenómenos naturales más fuertes.





Zárate Acevedo recordó que sus compañeros de piso, hombres y mujeres, comienzan a espantarse y había gritos y personas corriendo, no había un protocolo de actuación que les permitiera decidir sobre qué hacer en un caso así.

“La manera en que se movía la gran Torre de Petróleos Mexicanos , sentíamos que realmente íbamos a caer , todo mundo corrió de norte a sur en el piso 38, yo estaba cercano al elevador y opté por bajar de inmediato, para mi buena suerte fue en pocos segundos, pero que parecían eternos .

“Muchos de mis compañeros reflejaban en sus rostros un pánico y pavor por lo que acontecía (…) es indescriptible el miedo que corrió por nuestras venas”.

Tras ser testigo de ese suceso, que de acuerdo con cifras aproximadas, fueron más de 15 mil personas las que fallecieron, fue entonces que pasó por su cabeza y las de otros que era necesario estar preparados para situaciones así y por ello se involucró en ese equipo que fue fundamental para fundar el Sistema Nacional de Protección Civil.













Pasar de la reacción a la prevención de desastres





Horacio Zárate sostuvo que el terremoto de 1985 evidenció que el país no estaba preparado para situaciones de ese tipo y se volvía obligado entrarle de lleno al tema de la protección civil.

“Petróleos Mexicanos participó enormemente en la implementación y aplicación del manual de políticas y procedimientos, revisados y avalados por la Secretaría de Gobernación federal de ese entonces y todo ese proyecto que fue la base para el Sistema Nacional de Protección Civil nació en la Unidad de Proyectos Especiales, perteneciente a la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras de Pemex”.

Fernando Manzanilla Sevilla, Felipe López Aguilar, Rafael Rivera Becerra, Francisco Morgadanes López, Manuel Cota Jiménez y el propio Horacio Zárate fueron parte de impulsar la prevención, ante la carencia de una cultura de protección civil, de protocolos de acción, de recursos de toda índole, para abatir de manera frontal cualquier catástrofe.

El objetivo era tener este Sistema Nacional de Protección Civil para poder establecer los protocolos de actuación ante situaciones; ahora ya se sabe que el no grito, no corro, no empujo sirven, pero hace 37 años no se sabía de ellos; no obstante, para Horacio Zárate llegó el momento de pasar de la reacción a la prevención de desastres.

“Es momento de que retomemos eso en lo que alguna vez fuimos un país vanguardista y que no estemos sólo a expensas de reaccionar, sino que ya le entremos al tema de prevenir situaciones graves, pues la naturaleza nos está dando muchos avisos, llegó la hora de hacerles caso, porque de otra manera ya será muy tarde”.