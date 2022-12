"Buscar no es un crimen, buscamos a nuestros desaparecidos"

León, Gto.- Para las integrantes del colectivo de personas desaparecidas "Madres Guerreras de León" las fiestas navideñas siempre son un golpe duro por no compartir la mesa con el ser querido que les falta. Sin embargo, aprovechan la temporada para hacerse visibles, ya que ha ocurrido que después de una protesta les llegan mensajes anónimos sobre el paradero de personas que están buscando, o incluso, fosas clandestinas.

Este fin de semana por segunda ocasión colocaron un árbol de navidad afuera de la Presidencia de León con las fotos de sus desaparecidos, aprovechando las grandes cantidades de personas que visitan al centro durante estos días para que vean a los desaparecidos a través de las imágenes colgadas en esferas y que los puedan identificar, dijo la señora Martha Cecilia Cruz, fundadora del colectivo en la ciudad zapatera.

"Hace un año precisamente fue lo que les comentaba, que fue el 8 de diciembre del año pasado que al hacer este acto simbólico de esperanza de fe al otro día mandaron un mensaje anónimo donde se ubicaba en la menor Dulce Melisa, y mira, esperamos algo, algo que nos den algún dato, igual yo sigo pidiendo la gente de León y agradeciéndolo que a través de sus mensajes anónimos nos dicen donde posiblemente pueda ver una fosa", comentó.

A este evento acudieron al menos 30 personas que buscan a sus seres queridos que un día de haces meses o años dejaron de ver y hoy no saben algo de ellos.

La señora Cecilia dijo que hasta el momento no han recibido amenazas para que dejen de buscar, aunque seguirá en la lucha pase lo que pase porque es una promesa que le hicieron a sus hijos, hijas, hermanas, hermanos, padres y amigos.

"Si tememos, pero ahora sí lo he dicho buscarlos no es un crimen, buscamos a nuestros desaparecidos, no buscamos culpables, buscamos a nuestros familiares y los vamos a seguir buscando, aunque no tengamos la protección suficiente, aunque a lo mejor haya después un tipo de amenaza a través de redes sociales en persona no vamos a parar" agregó.

La activista aseguró que la cifra de personas desaparecidas sigue en aumento y que es posible que las autoridades no tengan un conteo actualizado, además de que muchas personas no denuncian por temor.





