Buscan Canadevi aprovechar terrenos baldíos

León, Gto.- La Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) Delegación Guanajuato, informó su presidente Arturo García Segura, espera que progrese la ley de plusvalía en el municipio de León para detener la especulación y que se aprovechen los terrenos baldíos.

“Todo eso que se le invierte por parte de los mismos desarrolladores, el mantenimiento que le da la ciudad y el costo que tiene que pase la policía, el camión de la basura, el alumbrado público, lo sigue pagando el municipio, entonces esta Ley de plusvalía tiene que apoyar para tener un piso parejo”, explicó.



En la ciudad de León hay, de acuerdo al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 6 mil 600 hectáreas de baldíos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Inicia Expo Vivienda Virtual Guanajuato

Dijo que no sólo se trata que los dueños de estos terrenos se pueden aprovechar al comprar el terreno y lo dejan que suba más, en vez de que se le pueda sacar un beneficio para la ciudadanía, donde todos puedan tener la cercanía de los servicios públicos.

“Muchas veces se destapa tanto ese precio que esos terrenos se hacen inviables comprarlos. Un desarrollador no puedo pagar el precio que están solicitando de este terreno interurbano porque a la hora que forma ecuación de cuánto cuesta el terreno más la infraestructura al interior del fraccionamiento que se va a hacer y le sumas todavía que normalmente el 50% termina siendo vialidades, banquetas, áreas de donación, áreas verdes, el precio se te duplica”.

Comentó que si a estos costos se le agregan los del acero y otros insumos que están por arriba del 100%, les pega muchísimo a los desarrolladores .

“(Los terrenos baldíos) Se quedan ahí como focos de infección, entonces se tiene que buscar un esquema que es precisamente este de la ley de plusvalía si estás ganando por tener un terreno y no dejas crecer la ciudad de una manera ordenada, también es justo que pagues más predial, porque no es justo que los desarrolladores paguen la infraestructura y tu como propietario no haces nada y el día que lo quieres vender te cuelgas de la infraestructura y que ya le dio mantenimiento la ciudad”

Esta situación tiene años, y muchas veces se le solicitaba al IMPLAN crecer los límites de la ciudad en el caso específico de la ciudad.

“Estamos topados hacia el oriente porque llegas hasta Comanjilla, en el lado nororiente hacia la Sierra de Lobos ya no se puede crecer porque es área protegida, para el poniente es Lagos y para el sur no se puede construir más allá de la vía porque son terrenos de cultivo”, finalizó.