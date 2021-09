Buscan armonizar Ley de Alcoholes con reglamentos municipales

León, Gto.-La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, la Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos (IRYSA) y la Red Estatal de Bares y Cantinas, acordaron con gobierno que la Ley de Alcoholes facilite la regularización de las licencias existentes y en otro apartado para las nuevas. También hablarán con los alcaldes para la armonización con los reglamentos municipales, precisó Javier Quiroga López, presidente de la Red Estatal de Bares y Cantinas.



En la presentación de resultados de las negociaciones con Gobierno del Estado de Guanajuato en cuanto al tema de la Ley de Bebidas Alcohólicas, se anunció la modificación del Art. 15 que establecía que quien no pague el refrendo perderá su licencia, pues es una medida bastante agresiva. Se incrementó el refrendo se incrementó en algunos casos al 120%, de pagar 6 mil pesos ahora 13 mil.

Se anunció que fue aprobada la extensión del canje de licencias de alcohol que originalmente tenía como fecha límite al 30 de septiembre del 2021 al 30 de septiembre del 2022.

Dijo que actualmente hay 37 mil licencias el alcohol en términos generales, pues había números que no coinciden, pues mucha gente sacaba copias y las ponía en el mercado, las certificaba un notario.

“Un punto fue ver la ampliación de canje de licencia que estaban realizando los compañeros, el mismo SATEG (Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato) esperaba una situación de mayor agilidad en este canje sin embargo en ocho meses sólo se llegó de 25 a un 30% de las licencias existentes, de tal manera que era necesario solicitar una ampliación de este plazo”, detalló.



Se anunció la modificación al artículo XV en donde se establecía que quien no pagara un refrendo anual perdería su licencia, la respuesta fue positiva y se modificó para quienes aquellos poseedores de licencias que no paguen en dos ejercicios fiscales su refrendo correspondientes serán requeridos en un proceso de cobranza ordinaria, de negarse a pagar entrarían a un proceso de revocación de licencia.



Compartió que como punto pendiente quedó armonizar los reglamentos municipales para ser más fáciles a la hora de realizar trámites de esta índole y que los mismos empresarios no tarden hasta 90 días hábiles en realizar un proceso.

Por su parte Helen Anaya Sanromán presidenta de CANIRAC, destacó que la ampliación del plazo era muy importante debido a la situación ocasionada por la pandemia, no era el mejor momento para lanzar esta nueva reforma a la ley de alcoholes, pero que si bien era necesaria porque teníamos una ley obsoleta con 21 tipos diferentes.



Finalmente el sector turismo se comprometió a trabajar con las autoridades como lo marca la ley para bajar los índices de consumo de alcohol en menores de edad colocando leyendas y anuncios en los establecimientos sobre esta prohibición, además de contribuir a colocar alcoholímetros para hacer pruebas de manera voluntaria.