Busca sustentabilidad energética con costos

León, Gto.- El Congreso Automotriz en Guanajuato llevó a cabo su tercer día de conferencias, con el concepto la Nueva Era de Las Organizaciones, en el que se les explicó a las empresas el valor de los negocios con sentido humano, la evolución del emprendimiento y nuevas tendencias globales, así como la sustentabilidad energética en la industria automotriz y el Tratado Comercial entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la implementación de las disposiciones laborales en México.

Luis Pablo Solorio, experto para el Gobierno de los Estados Unidos en temas laborales y de empleo en México, relacionado a los mandatos y prioridades del Departamento de Trabajo (USDOL), habló sobre las disposiciones laborales más robustas y comprensivas de cualquier tratado de libre comercio, lo que beneficia dramáticamente a trabajadores y empresas en América del Norte.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Congreso Automotriz en Guanajuato fortalecerá industrias locales: Díaz Barriga

Su ponencia comenzó a las 13 horas y concluyó a las 13:30 horas, con tal de informar la importancia que tienen las disposiciones laborales, ya que son para mejorar las condiciones de trabajo y salarios, acciones que son de alta prioridad en el gobierno de Estados Unidos, por lo que en colaboración directa con Gobierno de México, a través del Departamento de Trabajo, los colaboradores y el sector empresarial, incluyendo el sector automotriz, deben de fortalecer la implementación de las reformas laborales del T-MEC.

Hilary Corna, presentadora del Podcast “UNprofessional”, principal fundadora de The Human Way, ex directora ejecutiva senior de Toyota Asia Pacific, participó con su ponencia desde las 10 horas a las 11 horas, con el tema La Evolución B”H”, (Business to Human), en el que se presentó la importancia de el por qué los consumidores anhelan la conexión y la solución oculta para responder a sus necesidades en los negocios, el como la humanización de la marca juega un papel integral, en la experiencia y retención del cliente.

En el panel los empresarios pudieron conocer las desmercantilización de la marca, para obtener una ventaja estratégica oculta y evolucionar hacia la era centrada en el ser humano, sobre todo por la situación que atraviesa el mundo, debido a la pandemia por el Covid-19.

También se contó con la participación de la directora general de Acclaim Energy, María José Treviño, quien explicó los principios del Environmental Social Governance, que permiten que las empresas atraigan inversiones gracias a los reportes que se pueden generar en ellos y para lograrlo es necesario un proceso de decisiones y gestión crítica, ya que las multinacionales pueden decidir las inversiones al analizar cómo las empresas tratan a la gente, el medio ambiente, su comunidad, las condiciones de trabajo, estrategias corporativas contra corrupción, cabildeo, etc.

También estuvo participando junto con ella Ricardo Vivero, director General de Cluster Industrial, quien explicó el contexto actual de la sustentabilidad energética en la industria automotriz y el como aplicar mejoras continuas a los modelos de producción.

En el tercer día del Congreso también participó Ana Victoria García Álvares, empresaria mexicana fundadora de Victoria 147, academia de negocios para emprendedoras y empresarias, ella abordó el tema de la Evolución del Emprendimiento y Nuevas Tendencias", sobre todo integrando la tecnología como una herramienta principal y primordial en cualquier sector.