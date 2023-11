Biomagnetismo: terapia alternativa orientada a mujeres

Para Luz Alejandra Martínez Monroy Biomagnestista profesional y graduada de la Escuela Superior de Biomagnetismo “Isaac Goiz Durán” El Biomagnetismo o “terapia de imanes” es una técnica que brinda al usuario el equilibrio total del organismo, aumentando el sistema inmunológico además de fortalecer el sistema nervioso, dando un equilibrio emocional al consultante.

Luz Alejandra se especializa en atender mujeres que acuden a ella principalmente para reducir los cólicos, moderar sus niveles de colesterol y azúcar, migraña, reduce los niveles de estrés, lesiones musculares, gastritis, miomas, diabetes e hipertensión entre otros padecimientos, sin embargo, el biomagnetismo brinda bienestar a todo el cuerpo y organismo en general, sin tener limitante alguna.

“La primera vez que tomé una sesión de biomagnetismo, me sentí tan bien, mis dolores constantes de cabeza se redujeron en un 90 por ciento, a parte no interfiere con nada, puedes tomar estas sesiones incluso estando bajo un tratamiento médico, fue ahí cuando tomé la decisión de estudiar Biomagnetismo en la escuela del Dr. Goiz, para poder ayudar a la gente mediante este tipo de terapias, porqué a mí fue lo que me salvó” Recalcó Alejandra Martínez.

Mediante las terapias de imanes, Alejandra compartió la historia de su mejor caso de éxito: “Tengo un consultante que llegó con una lesión muy grave de rodilla, no aguantaba el dolor, había sufrido una fractura y no quedó al 100, pero con varias sesiones, su dolor se fue y se terminaron los padecimientos”. mencionó la experta.

Dual Biomagnetismo

Un alma emprendedora y vocación para ayudar a los demás es lo que caracteriza a Alejandra Martínez, quien, desde hace unos años, tiene las licencias necesarias para realizar consultas y terapias de biomagnetismo a las personas desde su consultorio llamado “Dual Biomagnetismo”.

¿Qué es el biomagnetismo?

El Dr. Goiz propuso la teoría de que las enfermedades son causadas por la presencia de microorganismos patógenos y que estos pueden ser neutralizados mediante imanes colocados en puntos específicos del cuerpo.

Descubrimiento del Par Biomagnético por el Dr. Isaac Gioz Duran:

En 1988, el Dr. Isaac Gioz Duran, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de México, introdujo el Par Biomagnético como una disciplina terapéutica. Esta práctica utiliza imanes naturales de mediana intensidad para abordar diversas enfermedades y disfunciones en el organismo, basándose en las propiedades magnéticas de las células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano.

Fundamentos del Par Biomagnético:

El Par Biomagnético detecta cualitativamente las alteraciones fundamentales del pH de los órganos internos mediante imanes de mediana intensidad. Según la perspectiva del Dr. Gioz, la salud depende del pH tisular y celular, y los campos magnéticos de mediana intensidad pueden detectar y ajustar estos valores para restablecer el equilibrio y la homeostasis del organismo.

Mecanismo de Acción y Aplicaciones del Par Biomagnético:

Esta técnica utiliza la prueba kinesiológica para identificar puntos disfuncionales, y los imanes, colocados sobre la ropa, actúan de diversas maneras. Estimulan puntos de acupuntura, influyen en las células sanguíneas, aumentan el flujo sanguíneo, aceleran la asimilación de sales y propician el equilibrio entre anabolismo y catabolismo. Además, desconfiguran los campos magnéticos de microorganismos patógenos, haciéndolos más susceptibles a la muerte, lo que puede ser útil en el tratamiento de enfermedades infecciosas agudas o recurrentes.

Teoría del pH y Equilibrio Iónico:

El cuerpo humano, compuesto en gran parte por agua, contiene una variedad de elementos minerales y iones que mantienen un equilibrio iónico constante. Según la terapia del Par Biomagnético, las alteraciones en este equilibrio, causadas por microorganismos patógenos o toxinas, generan zonas con predominancia de cargas magnéticas positivas o negativas, influenciando la virulencia de diferentes tipos de microorganismos.

Ley Física Universal de Magnetismo y Neutralización:

La terapia busca eliminar efectivamente las zonas de distorsión magnética positiva y negativa, atrayendo y neutralizando patógenos, toxinas o disfunciones. Al devolver el pH extracelular a un valor neutro, los virus y bacterias pierden su capacidad de supervivencia y son eliminados por el sistema de limpieza del cuerpo.

Indicaciones y Áreas de Aplicación del Biomagnetismo:

El Par Biomagnético se presenta como una técnica complementaria a la medicina convencional, indicada para una amplia gama de enfermedades infecciosas, disfunciones del sistema digestivo, alteraciones glandulares, problemas osteoarticulares, así como para abordar aspectos emocionales y trastornos psicológicos.

Este enfoque, aunque ha ganado cierta popularidad, sigue siendo objeto de debate y escepticismo en la comunidad científica, que demanda más evidencia empírica para respaldar sus afirmaciones.

En caso de consultar más información sobre las terapias de biomagnetismo la biomagnetista Alejandra Martínez, brindó sus datos de contacto:

“Síganme en Instagram @imanesdual o agréguenme a WhatsApp 4771880137, no necesariamente tienen que agendar alguna cita, yo estoy aquí para servir y resolver dudas, más si se trata de alguna mujer con algún padecimiento, hay casos en los que suelo donar terapias a las mujeres más necesitadas de manera gratuita, así que mejor agréguenme”, concluyó Alejandra Martínez Biomagnetismo Experta.