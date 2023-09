Besos, rosas y jóvenes esparciendo el amor en el centro de la ciudad

León, Gto.- Miles de personas se reunieron en la Plaza de los Mártires del 2 de enero y en la Fuente de los Leones para celebrar el “Combate de Flores”, las mujeres acumulaban rosas y los hombres se encontraban haciendo fila para comprar flores.

Los puestos de comida, juguetes, artesanías, dulcerías, joyería, frutas y flores generaban un ambiente de convivencia familiar donde desde los más pequeños hasta los más grandes disfrutaron de la celebración.

En el ambiente se cruzaban las miradas, los solteros y solteras se encontraban en el kiosco a la espera de un Romeo o una Julieta que les alegrara la noche con un beso.

En el escenario principal, la música en vivo no paraba de sonar, los animadores alentaban a las personas a conocerse entre sí y la venta de flores no cesaba entre los asistentes.

Bastaba una mirada, una simple charla para que los enamorados tuvieran la oportunidad de intercambiar una flor por un beso, las chicas acumulaban rosas al punto de terminar cargando ramos completos de más de una docena de rosas.

Los padres de familia cuidaban de sus hijos e hijas a lo lejos “yo sí cuido a mi niña, porque veo que hay unos chavos bien abusivos, yo sé que a eso vienen pero también tienen que acercarse con respeto a mi niña” comentó Silvia Ruiz, madre de familia.

Los vendedores de flores se prepararon con todo tipo de diseños de rosas, rosas blancas, rojas, amarillas, sintéticas, con iluminación led, brillantina entre muchos otros colores y formas de flores.

Los hombres se acercaban ilusionados a las mujeres en busca de intercambiar un beso por una flor, los que más éxito tenían conseguían un beso francés y hasta el número telefónico de su enamorada, los menos exitosos, al menos conseguían un beso en la mejilla.

“Ya me dieron como 20 rosas, obviamente no los besé a todos pero en este día no le puedes hacer el feo a nadie, la verdad hay que saber dar y recibir amor en este día” Concluyó una de las asistentes.