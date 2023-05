Banco de leche humana en Irapuato, uno de los mejores de México

Desde la concepción de este proyecto el objetivo fue claro: que en Irapuato estuviera el primer Banco de Leche Humana en el estado, en el que se produjeran más de 100 litros al mes para poder ayudar a a miles de niñas y niños que nacieron prematuramente o que no pueden ser amamantados por su madre por causas diversas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En la actualidad, la Red del Banco de Leche Humana está formada por más de 30 lactarios para proveer a los recién nacidos hospitalizados con leche materna pasteurizada; durante 2022, estos espacios beneficiaron a más de tres mil niñas y niños recién nacidos en todo el estado.





Desde la concepción de este proyecto el objetivo fue claro: que en Irapuato estuviera el primer Banco de Leche Humana en el estado.



Pero, ¿qué es la leche humana pasteurizada en el banco? Se trata de la leche materna donada por mujeres que actualmente están amamantando a sus propios bebés y tienen un suministro abundante de leche. Ellas donan su leche extra al Banco de Leche para los bebés que puedan necesitarla y es así que en el banco se recolecta, analiza, procesa, almacena y distribuye la leche humana a los recién nacidos graves que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, María Elena Cámara, coordinadora del Banco de Leche Humana de Guanajuato, puntualizó que aproximadamente al mes son donados al menos 100 litros de leche humana, en donde los municipios de León, Celaya e Irapuato son los que cuentan con mayor número de donantes.





En la actualidad, la Red del Banco de Leche Humana está formada por más de 30 lactarios para proveer a los recién nacidos hospitalizados.



Sin embargo, en ocasiones esta es insuficiente, por lo que es importante que madres que tienen producción de leche en exceso o que le queda sobrante luego de alimentar a su bebé no la desperdicie y mejor la done para los recién nacidos que no lo pueden hacer directamente de su mamá.

La coordinadora del Banco de Leche Humana de Guanajuato destacó la importancia de que las niñas y los niños recién nacidos puedan consumir leche materna, pues esta les trae beneficios como protegerlos de enfermedades infecciosas e incluso crónicas como diabetes tipo 1 y 2.





“La leche materna es el alimento esencial para todos los recién nacidos a corto, mediano y largo plazo, pues esta les proporciona los nutrientes que necesitan durante sus primeros seis meses de vida de manera exclusiva y, posteriormente, hasta dos años o más con alimentos complementarios, protegiéndolos de enfermedades infecciosas y crónicas y entre sus múltiples beneficios se encuentra el mejoramiento del neurodesarrollo de los recién nacidos”.

Puntualizó que al mes en promedio son más de 50 madres donadoras de leche humana, mismas que tienen las condiciones para producir leche con lo que se han beneficiado a miles de bebés que nacen en el estado y que por razones diferentes no pueden ser alimentados en primera instancia por sus mamás.









“Nosotros lo que hacemos desde el hospital es comenzar a detectar aquellas mamás que pueden ser candidatas a donar, ya sea porque producen mucha leche o porque su bebé ya tiene medidas sus raciones por lo que se les queda mucha y aquí las capacitamos en el cómo se deben ellas mismas realizar la extracción y sus mantenimientos con el fin de tener la leche lo más limpia y pura para los bebés”, mencionó.

Por ello, dijo que para las mujeres interesadas en donar su leche, pueden hacerlo, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos del sistema de Salud en el estado para que este producto pueda servir para generar acciones en pro de los bebés.







En México, existen actualmente más 34 bancos de leche materna y Guanajuato ya cuenta con uno desde hace más de cuatro años, siendo de los únicos en el país que cuenta con una certificación ISO 900-2005 que garantiza la calidad y seguridad de los procesos.

A nivel mundial, cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, para resaltar la importancia que tiene esto en los primeros meses de vida de los recién nacidos.