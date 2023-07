Baja el dólar y afecta las remesas en Guanajuato

El secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, dijo que un dólar por debajo de los 17 pesos, está afectando un 12% el valor de las remesas a los familiares que las reciben en el municipio.

Comentó que si bien no es una afectación a todas las familias de México en general, les va a perjudicar de manera directa a las que dependen de alguna remesa para subsistir.

“Todo ese dinero apoya al gasto familiar y tiene un efecto. Afecta un poco por el tipo de cambio pero las remesas es algo importante, no es algo para sentirnos orgullosos, porque ojalá toda esta gente mejor trabajara en el país, es una parte del ingreso y se merma en un 10 a 12 por ciento menos dinero en pesos para las familias en México, todo es dependiendo de cómo esté el dólar”, dijo.

También señaló que las importaciones se abaratan y que hay un reto para las y los mexicanos que se dedican al comercio, pues van a tener que renegociar con sus clientes para no perder económicamente.

“Términos generales de lo que se importe, de comida, de granos o de cueros por ejemplo para la industria curtidora, pero en la parte exportadora acuérdense que si yo cotice a 19 o 20 y hoy está a 17, cuando me pagues me van a dar menos pesos, voy a ganar menos, entonces tengo un problema, un reto y si no puedo renegociar con el cliente voy a perder un poco porque la exportación ha sido la salida para la recuperación del país para los exportadores”, agregó.

Explicó que de acuerdo a información de CONEVAL y el Banco de México en el país, al mes hay 11 millones y medio de operaciones de remesas que beneficia a un millón y medio de familias.

“No me cuadra mucho porque millón y medio de hogares para 11 millones quiere decir que más de una remesa recibe, los que dependen de una remesa si tienen que administrarse más”, reiteró.

De acuerdo a los especialistas en la materia está información es clave para las decisiones de política monetaria tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) como del Banco de México (Banxico).