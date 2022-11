Avanza transición en Guanajuato de autopartes para vehículos de combustión interna a eléctricos

Irapuato, Gto (OEM-Informex).- El titular de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) Guanajuato, Luis Ernesto Rojas Ávila, dijo que Guanajuato avanza en la transición de la fabricación de árbol de levas a materiales ligeros que serán para vehículos eléctricos, esto como parte del nuevo auge, pues incluso hay países como Estados Unidos y otros de Europa que para 2030, ya que no permitirán la compra venta de vehículos de combustión interna.

Estado trabaja en transición.

En entrevista, destacó que a nivel mundial hay un gran reto, que es pasar del motor de combustión interna al motor eléctrico y dijo que por ello en Guanajuato ha tenido acercamiento con mercados de Estados Unidos, Europa y Asia para atraer esa tecnología a la entidad y completar la cadena de suministro para los insumos eléctricos y ayudar a las empresas locales a escalar y generar las condiciones para la fabricación de autopartes eléctricas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dijo que en Guanajuato hay campo fértil de muchas oportunidades para toda la región, pues con la fabricación de todas las autopartes eléctricas tendrá un impacto, no sólo en Guanajuato sino en toda la región.

Local Pega déficit de microchips a agencias automotrices

"El reto a nivel mundial que es brincar del motor de combustión interna al motor eléctrico, obviamente se avecinan grandes retos, desafíos pero también oportunidades, nuestro gobernador precisamente con la política pública que trae de la mentefactura ha estado buscando y acercándose a mercados de Estados Unidos y de Europa, principalmente Alemania e incluso Asia, donde tienen planeado tener acercamientos para poder atraer este tipo de tecnología y seguir completando toda la cadena de suministro para los insumos eléctricos y también ayudar a empresas locales ya establecidas a escalar".

Señaló que el objetivo primordial es lograr la evolución de Guanajuato en materia de fabricación de autopartes eléctricas, ya que la tendencia va encaminada a pasar de motores de combustión interna a motores eléctricos.

Dijo que para consolidar la fabricación de autopartes de vehículos eléctricos en la entidad, es necesario garantizar la cadena de suministro para contar con todos los insumos necesarios.

Fabricarán autopartes para carros eléctricos.

"Se busca que Guanajuato evolucione, de hecho no concibo alguna región del mundo que no evolucione porque ya la política está clara, hay países y hay regiones en Estados Unidos que a partir de 2030 y 2035 ya no van a permitir la compraventa de autos de combustión interna, la carrera ya comenzó contra el tiempo y Guanajuato está evolucionando hacia ese fin".