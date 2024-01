Avanza entrega de apoyo estatal a los productores de maíz del estado

CELAYA, Gto.- El apoyo entregado a productores maiceros de Guanajuato asciende a los 15 millones de pesos hasta esta semana, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAYR) espera concluir la entrega de los 300 pesos por tonelada a unos 35 mil en el mes de marzo.

Al respecto, el secretario Paulo Bañuelos Rosales manifestó que “ahorita llevamos pagados unos 14 o 15 millones de pesos y lo fuerte definitivamente se hizo en los últimos 15 días de diciembre y lo que va de enero, estamos listos recibiendo toda la documentación para poder pagar”, explicó.

“Yo creo que la mayor parte la cubrimos en estos meses de enero y febrero y el resto para cerrar en marzo", detalló el funcionario.

Estimó que van a ser cerca de 35 mil productores los beneficiados, esto es, los que sí obtuvieron cosecha y salió al mercado su maíz.





El titular de SDAYR, Paulo Bañuelos Rosales, informó de los avances del programa de apoyo a la comercialización de maíz. | Foto: Cortesía | SDAYR





Aclaró que el programa no incluye a la gente que deja el maíz para autoconsumo, esto, “porque es un recurso público que tenemos que justificar y comprobar con facturas y documentos, con los que demostremos nosotros que estamos haciendo buen uso de los recursos públicos”.

Detalló que, “por ejemplo, si yo sembré y levanté 500 kilos y me los voy a guardar para comer, esos no se incluyen, no tenemos la autorización para poder apoyarlos porque requerimos de una factura, requerimos de comprobar eficazmente ese recurso, comprobar que sí se vendió la cosecha”.

“Además, lo hacemos a través de las cuentas de cheques, a través de las cuentas donde les depositaron el valor del maíz, en los lugares donde lo vendieron y ahí mismo le depositamos los 300 pesos por tonelada”.

Agregó que siguen las ventanillas abiertas para quienes deseen inscribirse, “ahí en la Secretaría y las organizaciones también que están siendo ejecutoras, además de los centros de acopio público, donde recibieron el maíz y lo pagaron ahí mismo, también podemos hacerles el ingreso del dinero de apoyo por tonelada vendida”.

Como ya es público, a los productores de maíz la Federación les ofertó la adquisición de cosechas para aplicar precio de garantía, pero en Guanajuato no fue mucho el acopio y el gobierno estatal ofreció un apoyo adicional de 300 pesos por tonelada producida y vendida, que es lo que se aplica ahora.