Autofinanciamientos, tiendas departamentales lo más denunciado en Profeco

León, Gto.- Las empresas de autofinanciamiento, agencias de viajes y servicio de reservaciones así como las tiendas departamentales son las más denunciadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Guanajuato, así mencionó su titular David Antonio González Gutiérrez.

Local Denuncian “coyotaje” y malas prácticas en servicios funerarios de León

Además, dio a conocer que durante este 2023 el número de quejas recibidas fueron 2 mil 555 con un porcentaje de conciliación para resolverlas del 75 por ciento y un monto recuperado de 33 millones 255 mil 290.05 pesos a favor del consumidor.

Los sectores con mayor número de quejas son las empresas que ofrecen financiamientos para compra de automóviles acumulan 137 quejas, mientras que las tiendas departamentales 223 quejas y las Agencias de viajes y servicio de reservaciones 184 quejas en lo que va del año.

“Uno de los giros con más quejas es el autofinanciamiento, básicamente otorgan un crédito y te dan tu vehículo en el momento que sale sorteado puede ser de ocho, nueve, de diez o de doce pero hay casos en el que el consumidor lleva 15 meses pagando un coche que no tiene y resulta que el proveedor le informe que ya no cuenta con la gama de coche que eligió, entonces tienes que dar otra parte para subir de carro y hay personas que dicen mejor ya no lo quiero”, comentó.

“Entonces te dicen, si cancelas el contrato te penalizan, qué hace la Profeco, una vez que llega la queja hacemos una verificación para que le den claridad y certeza jurídica al consumidor y sí sancionamos”, añadió.

El funcionario estatal, González Gutiérrez subrayó que las principales causas de reclamación fue en primer lugar la negativa a la entrega del producto o servicio (525), luego la negativa a hacer válida la garantía (515) y por último la negativa a corregir errores en cobros indebidos o no reconocidos (503).

Local Solicitar datos además de la constancia de situación fiscal para generar una factura es ilegal

Asimismo, indicó que Verificación y Defensa de la Confianza -Subprocuraduría se encarga de cuidar el cumplimiento de la ley en las relaciones entre proveedores y consumidores de enero a octubre a atendido 322 denuncias en los giros de abarrotes, juguetería, alimentos, llantera, bar, autofinanciamiento, restaurante, estacionamiento, dulcería, clínica médica, funeraria, autoservicio, carnicería, taller mecánico.





DATOS:

QUEJAS 2023

Número de quejas recibidas: 2 mil 555

Porcentaje de conciliación: 75 %

Monto recuperado a favor de los consumidores: 33 millones 255 mil 290.05 pesos





PROVEEDORES CON MÁS QUEJAS:

Autofinanciamiento: 137 quejas

Tienda departamental: 223 quejas

Agencias de viajes y servicio de reservaciones: 184 quejas





PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMACIÓN:

Negativa a la entrega del producto o servicio: 525

Negativa a hacer válida la garantía: 515

Negativa a corregir errores en cobros indebidos o no reconocidos: 503





VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA

Denuncias atendidas: 322

Visitas de verificación con procedimiento: 22

Giros sancionados: Abarrotes, juguetería, alimentos, llantera, bar, autofinanciamiento, restaurante, estacionamiento, dulcería, clínica médica, funeraria, autoservicio, carnicería, taller mecánico.

Causas de sanción: Falta de holograma de calibración vigente, no utilizar contrato de adhesión vigente, productos caducados (paquetes de galletas inmovilizadas), No exhibir precios, cobro de comisión en pagos con tarjeta de crédito.

Visitas de vigilancia (exhorto): 241

Calibraciones de instrumentos de medición: 1 mil 729

Monto de multas impuestas: 576 mil 921.24 pesos

*En el periodo de enero a octubre se han ejecutado multas mediante los cobros persuasivos y coactivos, la cantidad de 4 millones 333 mil 060 pesos.